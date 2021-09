«Este inmundo recién en plena Bolivia primero casi me choca y después se me paró al lado del auto a decirme ´bajate la remera mi amor´, me sacaba la lengua y me tiraba besos», denunció la joven.

Tras un altercado de tránsito fue denunciado el convencional constituyente de Juntos por el Cambio Fernando Lardies por supuesto acoso sexual en perjuicio de una joven de 28 años. El hecho ocurrió el sábado 18 de septiembre, aproximadamente a las 18:30.

Las personas en cuestión circulaban en su respectivos vehículos por avenida Bolivia en el sentido norte-sur y el intercambio se produjo entre la rotonda del Aero Club y el semáforo del Salta Polo Club. Habrían estado muy cerca de chocarse y ambos se acusan mutuamente por la mala maniobra tal como lo expresaron en las redes sociales.

Según consignó la denunciante en su cuenta de Facebook, Lardies le habría dicho frases obscenas. «Este inmundo recién en plena Bolivia primero casi me choca y después se me paró al lado del auto a decirme ´bajate la remera mi amor´, me sacaba la lengua y me tiraba besos», aseguró CHC.

La joven se bajó de su vehículo en el semáforo del Salta Polo Club y comenzó a fotografiar al político con su celular. Luego compartió el material en las redes sociales. En el mismo posteo, el convencional constituyente dio su versión y le contestó: «Qué mujer maleducada y qué mal manejás. Casi me chocás. ¿Venís alcoholizada?».

Según consignó Profesional FM, la denuncia de la joven se tramita en la Fiscalía Penal Nº 1.

En sus redes sociales, el dirigent macrista intentó hacer un descargo.

«Convoco a todos los varones a poner una web cam de 360° en sus vehículos, para poder defenderse del ataque fisico y/o injurioso, difamante y mendaz de mujeres inescrupulosas que puedan no solo abusar del derecho de igualdad de genero, sino el de cometer delitos injuriosos, buscando claramente notoriedad o una indebida ventaja procesal, sin medir las consecuencias de sus actos. La web cam puede fácilmente desacreditar la mentira que están diciendo de vos…», dice uno de sus posteos. También publicó esta imagen: