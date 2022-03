El 20 de abril se realizarán las elecciones en la Universidad Nacional de Salta, algunos ya lanzaron sus candidaturas y otros aún definen movimientos. Por otro lado hay quienes preparan las herramientas para atornillarse. (Gabriela Hernandez)

La universidad es una de las instituciones más importantes de la provincia y actualmente cuenta con sedes en varios puntos estratégicos en donde se puede acceder a diferentes carreras.

Este año luego de mucha espera la institución pública nacional tendrá su «renovación» de autoridades, el acto eleccionario se retrasó debido a la pandemia por COVID19 por lo que las actuales gestiones debieron hacer prórrogas de mandatos a puerta cerrada y sin consulta popular.

El año pasado se realizaron elecciones en direcciones de escuelas de algunas carreras y hubo votantes que pudieron emitir sus decisiones de manera virtual, pero este año será de manera presencial en todos los casos.

Organigrama gobierno y comunidad universitaria

Claros rector 3022

Grandes carteles y una gran demostración de poder económico indican que el actual rector Víctor Hugo Claros y su vicerrectora Graciela Morales buscarán renovar el mandato. Negado al cauce natural de la vida de dejar un discípulo más joven y con ideas frescas y prácticas, contando desde luego su estructura con la ayuda del poder político provincial y municipal, cómo de partidos políticos de diversas ideologías, está ya entrando el actual rector en un récord Guinness como la persona que más aprieta el tornillo desde su aparición política universitaria en 2006.

Sin FUSa no hay democracia

Pasan los años y la universidad no cuenta con la Federación Universitaria de Salta para que represente y reúna a todos los centros de estudiantes, nadie se preocupa por esta gran ausencia en la democracia estudiantil, o ni siquiera recuerdan o saben de qué se trata. Absolutamente todas las universidades del país tienen una federación estudiantil excepto Salta, su último presidente, por ahí del año 2013 fue Tane Da Sousa Correa el cual dejo el puesto sin salir a dar explicaciones hasta el día de hoy, desde ahí la FUSa fue sepultada.

En ese mismo año también se conoce el siguiente comunicado del espacio que representara Da Sousa:

CLAROS sigue atacando a los estudiantes

En el día de la fecha 4 de abril, el Rector Víctor Claros junto a personas que dicen ser estudiantes de la UNSa y que responden al rectorado, llamaron a una conferencia de prensa para difamar a la FUSA y su actual conducción estudiantil, elegida democráticamente en elecciones de Septiembre de 2012 (con mandato hasta Septiembre 2013).

Una vez más nos quieren engañar a los estudiantes con mentiras: este es un nuevo intento por silenciar la voz de los estudiantes, poniendo a la herramienta gremial más importante de los estudiantes al servicio del poder de turno en el Rectorado.

Esta nueva embestida contra los estudiantes está encabezada por el Rector Claros, quien llamó a la conferencia de prensa y prestó el espacio de la Secretaría de Extensión para realizarla; y sus marionetas de pseudo estudiantes crónicos, Gustavo Raspa ex presidente de FUSA (conducción de Septiembre 2011 hasta Septiembre 2012),quien dice ser el actual presidente de Federación, mientras estudia en la Universidad Católica de Salta; y Mario Ríos, estudiante crónico de Ciencias Económicas, que sólo aparece en épocas de elecciones y tiene un cargo fantasma en la Cámara de Diputados.

FUSA hay una sola, pertenece a los ESTUDIANTES, y no al Rectorado ni al Gobierno Provincial. ¿Está CLARO?

Un silencio de iglesia o de complicidad cubre la universidad cuando se habla de la FUSa, ¿Habrá estudiantes capaces de recuperar esta herramienta democratica?

Hoy Raspa trabaja en el sector de Auditoría de la Universidad y Mario Ríos posee medios altamente pautados por municipalidad y provincia, mientras que Tane Da Sousa contínua en la vida política provincial desde el Partido Felicidad.

El círculo del poder en la UNSa

El círculo clarista se repite una vez más, Víctor se corona cómo rector, va luego por la re elección, cómo no puede ser reelegido nuevamente busca una persona de su entera confianza (algó títere) para ser rector y luego de eso vuelve a postularse de esa forma el poder de compromiso académico y social puede mantenerse en el poder por varios años. Sin embargo este totalitarismo no pasa las puertas de la universidad, teniendo mucho alarde en el interior y poco apriete afuera, eso sí, algunas ventas de humo se hacen evidentes cuando cursas alguna carrera.

Frases sobre el poder absoluto

«El poder tiende a corromper, el poder absoluto corrompe absolutamente»

«Casi todos podemos soportar la adversidad, pero si queréis probar el carácter de un hombre, dadle poder»

«Al poder le ocurre como al nogal, no deja crecer nada bajo su sombra»

No estar con el poder a veces significa estar sustento a brabuconadas o alejado de la fuente de plata, cargos e influencias. En las instituciones donde se dan casos de poder absoluto siempre se encuentran testimonios de situaciones de abuso de poder, de problemas con quienes son capaces de oficiar de patovicas, de cerradas de boca con favores, de «no contes» con miedo, que de no recuperar una correcta democracia alternante seguirán sucediendo, pues el que piensa que nada lo detiene no duda en aplastar sin embargo siempre hay quienes hacer fuerza para algunos derechos no se cercenen. Estamos en una provincia con hambre y muchas veces el perro es de quien le da de comer dejando todo otro aspecto de lado.

Al poder le gusta mostrar que todo a su alrededor es bello y hermoso, que todos son felices bajo su sombra, sin embargo en todo lugar hay hilachas que no se pueden ocultar fácilmente.

En fin la sociedad suele ver a la universidad cómo un mundo aparte que no está integrado al 100% con lo comunitario, no conocen los salteños muchos aspectos de su funcionamiento y de muchas de sus actividades incluso estando adentro. El desconocimiento del pueblo siempre beneficiará al opresor.