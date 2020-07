Se sabe que en el tiempo sin comicios a la vista resulta apto pergeñar armado de nuevos frentes, partidos y candidatos. Sirven para construir, aunque no parece ser el caso del Frente Todos en Salta, por lo menos así lo ve el presidente del Partido de la Victoria, Sergio Oso Leavy, que alegremente declaró que “algunos partidos se alejaron y ya no están consustanciados con ser frentistas, pero eso nos tiene sin cuidado”.

A pesar de la caterva de críticas de las que se hizo acreedor en los últimos días, el senador nacional se puso en su papel de líder político de su sector e hizo saber a todo el que preguntara que intentará mantenerse al mando del albertismo gaucho, de la misma forma que en 2019 se apoltronó en la candidatura a Gobernador. Aunque en este momento, luego de la derrota del 10 de noviembre, el escenario cambió.

El año pasado, con la llegada de nuevos partidos se propició una saludable interna, en lo que hace a las ambiciones de cualquier candidato, aunque no por eso se logró que haya un postulante diferente para la senaduría y para la gobernación, ya que ambas candidaturas estuvieron en manos de Leavy. La llegada de Nora Giménez fue cuestionada como también la de dirigentes del PJ como Miguel Isa y el Partido Felicidad, que «ingresaron sobre la hora», dijo este martes en FM Atlántida, sin tener en cuenta que también sumaron.

En cambio, no hubo la misma recepción en cuanto a la vinculación con Manuel Santiago Godoy, por entonces titular de la Comisión de Acción Política del Partido Justicialista, que a nivel nacional apoyó la fórmula Lavagna-Urtubey. Leavy amaga generar un recambio de ideas y de portavoces por el lado del kirchnerismo. Habrá que ver si los dueños del fracaso fueron los que llegaron sobre la hora o el poli candidato que se autoproclamó la figura más representativa del frente.

Ya le salieron al cruce algunos dirigentes capitalinos y marcaron diferencia otros, como el director del Ente Nacional de Comunicación, Gonzalo Quilodrán. El funcionario del Ejecutivo nacional afirmó que el FdT en Salta tiene el deber de constituirse en oposición a la gestión Sáenz, si bien aseguró que este rol será cumplido en tanto y en cuanto aporte al bienestar de los salteños.

Al respecto, recordó que esta fuerza política cuenta con 40 intendentes, además de diputados y senadores provinciales, concejales, como también legisladores nacionales. En cambio, Quilodrán se pronunció de manera crítica hacia el PJ salteño, el que viene a contramano de lo realizado por el Justicialismo en el resto del país.