En los últimos días se han reportado accidentes a raíz de perdurar mucho tiempo encerrados, también suceden hechos de violencia que ponen en la mira cómo y con quien pasamos el aislamiento. (Por Gabriela Hernández)

Hasta el 12 de abril durará el aislamiento social obligatorio decretado por el gobierno argentino para detener la curva del Covid 19 y así evitar una ola masiva de contagios/muertes, sin embargo todo puede pasar y hay una desconfianza en torno a saber si el 12 terminará en realidad la cuarentena.

Los accidentes caseros han crecido y son resultado del uso excesivo o mal uso de nuestros aparatos eléctricos, el descuido o de imprudencias como la fabricación propia de alcohol en gel y otros productos que supuestamente son eficaces y que han terminado en quemaduras químicas hasta en incendios.

Los niños, los más expuestos

Un factor de riesgo son los niños que al estar todo el día en casa se aburren, se proponen explorar todos los rincones y hasta inventan juegos que pueden ser peligrosos para ellos, según datos estadísticos nacionales hechos por la sociedad de pediatría en el país mueren aproximadamente 3 niños por día a raíz de accidentes caseros, por lo tanto deben ser supervisados constantemente evitando que estén a su alcance medicamentos, objetos punzantes, objetos pequeños con los que se puedan ahogar o sogas/ elementos largos con los que se puedan ahorcar jugando. Otra sugerencia es tapar los enchufes y poner un protector en las llaves de gas de las cocinas para evitar que las abran, tampoco se debe permitir que hagan el típico “Salto en la cama” ya que pueden caer y sufrir heridas.

Preparaciones caseras y químicos

Si bien son soluciones económicas deberían estar totalmente prohibidas las preparaciones químicas caseras, si no se toman con seriedad pueden ocasionar graves accidentes. Entran en esta lista, jabones caseros, alcohol en gel y otros elementos de limpieza, igualmente al manipular lavandina se debe mezclar si o si con agua ya que echarla directamente al piso provoca irritación, problemas respiratorios y hasta intoxicación. Otra recomendación es tener los elementos de limpieza al alcance y no en estanterías altas en donde se puedan caer al piso o hasta encima de cualquier persona. Después de limpiar se debe ventilar la casa. Los envases no deben usarse para almacenar agua o jugo, hay casos en los que se han ingerido productos de limpieza por error, o se han roseado la cara con desodorantes de ambientes o desinfectantes, ni hablar de los que han ingerido productos de limpieza pensando que así se protegerían del virus.

Al limpiar la casa se debe tener precaución si se cuenta con pisos resbaladizos, se debe advertir a los miembros de la familia y usar calzado que impida caernos al pisar agua enjabonada o cera para pisos, habilitar la circulación cuando todo este seco.

Aparatos electrónicos

El uso excesivo o el mal uso de aparatos electrónicos pueden traernos graves consecuencias, la mayoría de los accidentes se dan por el uso del celular, es importante no bañarse con el celular adentro del baño o tocarlo al terminar de bañarnos o si tenemos manos y pies mojados. Otro accidente puede ocurrir al intentar “desinfectar” nuestro teléfono, para hacerlo este debe estar apagado y debemos limpiar con una tela o trapo nunca aplicar directamente el líquido o spray desinfectante. Otro aparato de riesgo son las heladeras estas no deben abrirse si no se posee calzado, hay q evitar que haya goteos en su interior.

Si un aparato de nuestra casa llegará a romperse no se debe intentar arreglarlo por los propios medios si no se es experto en el tema.

Lo que llamamos casa

El “Quédate en casa” se hizo viral y surgen nuevos vigilantes en forma de vecinos que denuncian a los que ven romper la cuarentena, pero es que algunos no tienen un techo a donde resguardarse y hasta si lo tienen es tan precaria la vivienda que están expuestos a un sinfín de peligros y situaciones como ser tormentas o frío intenso ahora que se viene el invierno, si bien los accidentes caseros surgen en casas bien equipadas debemos llamarnos a la reflexión en torno a los ciudadanos cuyas casas ahora han sido destruidas por el temporal estas personas ni siquiera pueden tener aparatos electrónicos porque la lluvia les ha dañado todo y están más expuestos a sufrir un choque eléctrico con el hogar totalmente inundado. Otra tragedia que deja la lluvia es la posible proliferación de enfermedades como resfríos o el mismo dengue.