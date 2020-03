El control seguro

Una misión no menor es la que desplegó este fin de semana el Jefe comunal de Vaqueros, Daniel Moreno, a cargo de uno de los poblados en los que mayor rotación vehicular se registra. Por ello, el alcalde entregó este viernes barbijos al personal policial encargado del control vehicular en los accesos a esta ciudad, en medio de la cuarentena vigente.

A pesar de que en un comienzo se dijo que los barbijos serían para los enfermos que padezcan COVID19, la psicosis que provoca el hecho de estar cumpliendo una tarea en vez de estar resguardándose en sus casas, hizo que Moreno lo considere indispensable.

Ninguna protección ni medida de emergencia sanitaria es al vicio, parece ser el lema con el que actúa. O tal vez, es mejor que sobre y no que falte. Teniendo en cuenta la alta frecuencia de contactos diarios, además de ser un mensaje de seguridad para los destinatarios y un ejemplo de responsabilidad para quienes transiten los caminos que conducen a Vaqueros.

El intendente de Vaqueros, Daniel Moreno es quien se encarga personalmente de repartir estos elementos de seguridad. Esta misión que se auto encomendó Moreno fue impulsada, más allá de la prioridad o no en el uso de estos insumos, en la cantidad de personas que dicha tarea impone por el flujo automovilístico diario y la demanda hecha por parte de los propios uniformados que, de esta manera refuerzan la necesidad de la población en general de evitar las salidas por motivos que no sean los estrictamente necesarios. (N.J.)