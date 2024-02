La merma en la coparticipación federal no afecta solamente al gobierno provincial sino que recae, con mayor fuerza, en los municipios salteños.

Es de esperar que tengan una menor recaudación por el cobro de tasas e impuestos lo que hace un combo que los deja con el agua al cuello.

Es por ello que durante este ultimo tiempo hubo repercusiones sonoras en los Concejos Deliberantes por la suba que autorizaron a los ejecutivos municipales para que les aumenten a los vecinos.

Algunos realmente se pasaron como es el caso de La Merced donde se denuncio abuso o avivada.

Allí, los vecinos de La Merced piden la derogación de la ordenanza 25/2023 que autorizaría aumentos del 1.200 y 1.300% en la tasa del ABL y el cobro del inmobiliario por metro cuadrado.

Con gran malestar se manifestaron y llegaron al Concejo Deliberante de la Merced para hacer escuchar su voz utilizando “la banca del vecino”.

Ahí pusieron en claro que el municipio no puede aumentar la tasa y los impuestos más que la inflación que sufre el país, que el año pasado fue del 211,4% ya que se torna impagable.

La situación no solo pasa por el aumento sino también por la recategorizacion que llevó adelante el municipio, la misma solo se da en el imaginario del intendente porque los vecinos denuncian que no les brindan los servicios, que La Merced está llena de basura y de yuyos, que las calles y las veredas están con barro y que no las limpian.

La vecina en ejercicio de la banca dijo: “El año pasado pagué por el impuesto anual $5.500 y hoy tengo que pagar $70.500.

Y no solo se trata del aumento del 1.300% sino que, además, la ordenanza autoriza un aumento trimestral según la suba de la nafta, y todos sabemos que la nafta sube cada 15 días.

Hay inmuebles que tienen 5 mil metros y eso deben multiplicarlo por los $70.000 y te da un importe millonario porque nos cobran por metro cuadrado.

No puede ser que quieran hacer caja con nosotros.”

En el municipio de El Carril el impuesto anual se paga $22.000, en Cerrillos se paga $20.000, en Villa Palacio de Salta Capital se paga $30.000 y además te hacen descuento de 2 meses.

Desde el Concejo Deliberante manifiestan los concejales que se trata de un error de interpretación que está realizando el ejecutivo municipal y que modificaran la ordenanza en los próximos días para que no siga ocurriendo esta situación.

Los vecinos fueron tajantes y afirman: “si no se trata de un error la ordenanza no puede seguir.

Nosotros pagamos impuestos desde que nos levantamos cuando vamos a comprar el pan (IVA), así que la suba de los impuestos no puede ser mayor a la inflación del país que es del 211,4% y si eso no le alcanza al intendente que baje los gastos.”

La crisis de los municipios es para la gran mayoría, hay algunos muy pequeños y con recursos especiales, que pueden ser sustentables.

Por lo pronto lo que se vio ante las lluvias recientes es que todos tuvieron que correr de atrás y recurrir al salvavidas provincial o a la solidaridad ciudadana.

Otro aspecto que los tiene en jaque es el de los trabajadores y la irregularidades que sufren una parte importante de ellos, entre contratados, despedidos, algunos reincorporados y, otros, de planta permanente, pero todos con salarios precarios.

A la luz de esta crisis, por el costo en los insumos y los servicios tercerizados, es muy posible que los municipios tengan que replantearse su forma de funcionamiento para que no pierdan, los vecinos, tanto en el ordenamiento de sus comunidades.