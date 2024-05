Recorte municipal a «dudosos» beneficiarios

La Municipalidad inició la baja a usuarios registrados como “servicio social” ante la empresa prestadora del servicio de energía, asegurando que fueron otorgados durante la gestión de Mario Mimessi y representaban una irregularidad que insumió más de 10 millones de pesos al gasto público. Sin embargo, de una planilla de 13 que se hicieron públicos, todos fueron beneficios otorgados desde inicios de los 90 hasta el mandato interino de Eduardo Leavy, con Hernández Berni como secretario de gobierno.

El director de Rentas, Antonio Moreno, declaró que detectaron 48 NIS falsos, cuyo gasto en energía lo pagaba la Municipalidad en concepto de servicio social. Señaló a la gestión de Mario Mimessi como responsable de una nueva irregularidad, pero al mismo tiempo circuló una planilla con algunos de los destinatarios de la atención, surgiendo parroquias, merenderos y salones de uso múltiple que reciben ayuda desde 1992 a esta parte.

La empresa Edesa SA envía mensualmente al municipio el detalle de usuarios bajo “servicio social o comunitario”, que en el último tiempo ascendía a una cuenta total cercana a los 10 millones de pesos. La comuna, dijo Moreno, realizó un análisis con el asesor legal tributario y el área de Hacienda Municipal, pidiendo el 23 de abril a Edesa que se desvincularan a dichos beneficiarios; comenzando con 15.

Circuló una planilla donde figuran algunos de los destinatarios del servicio social, figurando Parroquia San Ramón Nonato (1 de agosto de 1992), un particular que identifica como “Párroco” (27 de noviembre de 1998), un centro vecinal (no especifica nombre o ubicación – 14 de agosto de 2000) y entre los últimos, del año 2009, un domicilio particular (“s/determinar”) y el predio del Club Newells Old Boys (13 de agosto de 2009). El último que se lee es el Salón La Loma, propiedad de Nelba Ortiz (4 de octubre de 2019); año en que el actual intendente Franco Hernández Berni se desempeñaba como secretario de gobierno de la gestión interina de Eduardo Leavy.