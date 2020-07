La facultad de ingeniería de la Universidad Nacional de Salta organizó un conversatorio sobre la situación de la provincia durante este tiempo de pandemia en torno a los ejes de la salud, economía y educación. (Guadalupe Macedo)

La situación de pandemia llevó a que aceleren procesos de digitalización de la información y de servicios. Este nuevo tránsito de la crisis puso en evidencia falencias del funcionamiento del estado y falta de trabajo conjunto de los organismos. Otro aspecto que se resaltó, fue la necesidad de la presencia de la universidad en las decisiones. Estuvieron invitados el Dr. Gustavo Herrera, Dr. José Aráoz Fleming, Dr. Lucas Dapena, Ing. Gustavo Daniel Betzel y el Ing. Héctor Raúl Casado. La charla giró en torno a puntos claves, la salud, a economía y la educación.

La salud

El trato de la pandemia en Salta, fue desde la lógica de la prevención de la enfermedad, dejando de lado la concepción integral del concepto salud, que entiende que no solo es ausencia de enfermedad, sino «la Organización Mundial de la Salud dice que la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social». Según el Dr. Gustavo Herrera “en esta pandemia, nos hemos dedicado mucho a la parte de enfermedad y nos hemos descuidado la parte afectiva mental y social en cuanto al trabajo”.

La enfermedad es producida por un virus COVID- 19, “es un error titularla como el enemigo, como algo desconocido y ponerla frente a nosotros como la muerte” afirmó el Dr. Herrera. Explicó que la enfermedad no pude propagarse si el virus no se reproduce, y para que esto suceda necesita de una célula humana. El doctor Herrera aclaró que: “el virus no se mueve, el virus se transmite”. El problema que presenta esta enfermedad es que al ser nueva en la sociedad no existe lo denominada “inmunidad colectiva”, donde la sociedad ya posee anticuerpos para poder enfrentarla. Salta por ahora tiene “transmisión por conglomerado” es decir que se da un grupos específicos de personas pero el Dr. Herrera advierte que Salta, “va a tener transmisión comunitaria”.

Según el especialista, Salta está en una situación privilegiada, estamos en una etapa de nueva normalidad, empezamos una etapa de mayor cuidado, estamos en una etapa de transmisión de persona a persona por lo que hay que evitar los conglomerados de gente y extremar los cuidados, como lavado de mano, uso correcto del barbijo, no tocarse los ojos, boca y nariz. El doctor recomienda salir si solo es necesario dice que los cuidados ahora depende de cada uno de nosotros. El sistema de salud fue el más afectado, porque era el menos preparado. “La medicina no tiene libertad de acción, está condicionado por las empresas (farmacéutica, medicinas prepagas) y el estado” analizo el Dr. Herrera, quien agrego que en este tiempo “las obras sociales fueron quienes más se ahorraron en este tiempo”

La economía

En la provincia de Salta la situación económica es crítica, “Hay una caída de todos los sectores económicos” según el Dr. Lucas Dapena. El NOA tiene una importante presencia de empleo estatal, lo que permitió la amortiguación de la economía privada. La provincia tuvo una rápida liberación, no hay un aislamiento tan fuerte en la provincia. Tuvo un impacto directo en la economía, lo que permitió que se siga moviéndose, esto llevo a que “estemos mejor que el mes anterior” según el Dr. Dapena, agrega que: “hay sectores que muestran que hay sectores que empiezan a repuntar, y se visualiza un rebrote del consumo”. Existe una realidad donde el IFE y las ayudas estatales no llegaron a todos los Salteños ya que no todas las empresas tienen los papeles en reglas. “No todos los salteños están bancarizados, no tienen una alfabetización digital o no tienen un cajero cerca” según el Dr. Dapena.

“En Salta solo el 10% de las pymes redujo personal” afirma Betzel, la situación de la provincia es mejor que la de otras provincias según los analizado por el ingeniero Betzel, agrega que:” hay un crecimiento del 3% de locales vacíos en la ciudad de salta”. La pandemia cambio las maneras de comercializar, “ahora solo el 54% del comercio de salta es presencial, muchos comerciante lo hacen a través de las plataformas digitales”. Los comerciantes de Salta perdieron de un 30 a un 50% de lo que vendían antes. Según el observatorio de Pymes el 78% pidió ayuda económica para poder pagar los sueldos, también muchos de los comerciantes tuvieron problemas de stock. También se cambió la modalidad porque apareció el teletrabajo donde los empleados trabajan en sus casas y a la vez tienen que conocer al cliente desde otras lógicas para poder ofrecerle productos, reflexiona Betzel.

Educación

Desde la universidad, el ing. Héctor Raúl Casado afirma que se cambiaron las condiciones de vinculación social. Se modificaron las actividades cotidianas y se debieron adaptar a la virtualidad. Cambiaron las técnicas de adquisición de conocimiento, “las clases magistrales llegaron a su fin”. La educación sobre todo en la universidad debió plantearse nuevas maneras de formar profesionales en este contexto de pandemia, donde los cuestionamientos fueron muy grandes. La situación de la educación todavía es incierta porque a pesar de que se implementaron algunas plataformas para acompañar a estudiantes, no se puede garantizar el acceso de todos y todas ni las condiciones para el dictado de clases por parte de los docentes.