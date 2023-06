La tropa peronista se prepara para el congreso partidario y sueña con volver a apuntalar el partido desde el extremo norte provincial. El triunfo del justicialismo en Salvador Mazza reaviva las expectativas de recuperación en el departamento San Martín y en la provincia.

“Ya van a venir, ya van a venir, los votos de San Martín”, entonaron más de una vez los muchachos peronistas a la espera de un resultado electoral que se mostraba adverso. El cántico daba cuenta de la clásica dilación en el conteo de votos papel provenientes del interior, pero también de la tradición justicialista que hasta hace no mucho caracterizó al departamento del norte provincial.

Hoy los muchachos se vuelven a ilusionar. El triunfo por amplio margen de Gustavo Subelza en el municipio que otrora fue el epicentro de la corrupción, reavivó las expectativas de poner de pie el partido del general en el tercer departamento más poblado de la provincia.

La transversalidad que sobrevino a la irrupción del Partido de la Victoria derivó en una fragmentación impensada, aunque en la praxis son pocos los dirigentes norteños que no comparten el anhelo de levantar el partido. En la antesala del congreso provincial del PJ que tendrá lugar este sábado, donde se debatirá entre otras cosas la disolución de la CAP como órgano de toma de decisiones, Cuarto Poder dialogó con el histórico dirigente del departamento San Martín “Quique” Rojo. El desempeño del justicialismo y los desafíos que se vienen fueron el puntapié para el inicio de la charla.

“Me toca el honor de ser congresal provincial por el departamento San Martín en el congreso del próximo 3 de junio. El Partido Justicialista, en general en toda la provincia, ha tenido un buen desempeño. Toda mi vida fui del Partido Justicialista. Me tocó estar en distintas etapas de mi vida en funciones: concejal, secretario de Gobierno, intendente interino, funcionario provincial en distintos estamentos, y realmente es algo muy bueno que el PJ vuelva a resurgir.

San Martín, históricamente tuvo un 65% de votos del Partido Justicialista. Antes esperábamos los votos de San Martín para saber si se ganaba en la provincia una gobernación o una diputación nacional. Lógicamente, con la transversalidad política que hubo en los últimos años, el partido se fue diluyendo en distintos partidos. En Salvador Mazza, luego de muchos años, logramos llevar el sello del Partido con el compañero Gustavo Subelza que ganó con muy buen margen, logrando siete de los nueve concejales, de los cuales tres son del Partido Justicialista. La idea concreta es, desde Salvador Maza, empezar a recuperar San Martín”, especifica Rojo.

Para llevar adelante su cometido, Rojo asegura tener una hoja de ruta: “En el caso de Mosconi, buscamos empezar a reconstruir el partido con la compañera Ana Guerrero; en Aguaray con el compañero Alemán, que viene de un partido comunal como es ADECO, pero que fue apoyado por el PJ; en Embarcación con el compañero Martín Córdoba, que llevó el sello del partido y que salió segundo luego del intendente; y también buscaremos hablar con el compañero Córdoba de Ballivián, que siempre fue del partido Justicialista, pero por situaciones coyunturales ha salido dentro de un frente que nos conglomeraba a todos”.

De Salvador Mazza a San Martín

Pero ¿es posible extrapolar la experiencia de Salvador Mazza al extenso departamento San Martín? Rojo cree que si. “En Salvador Mazza tuvimos algunas experiencias complicadas con los dos últimos intendentes que fueron intervenidos por distintas situaciones de público conocimiento. El compañero Gustavo Subelza, un joven militante de muchos años se reunió conmigo en su momento. Hablamos y la idea que surgió era salir dentro del Partido Justicialista porque se identificaba como tal. Y la verdad que fue una muy linda experiencia, una muy linda sorpresa después de muchos años porque nosotros en Salvador Mazza, después de la interna del 2007, cambió el signo político y no tuvimos nunca más un intendente de nuestro partido. Así que la idea que tenemos con él y con los otros compañeros es fortalecernos.

Históricamente, de los tres diputados que se elegían, poníamos dos. Cuando llegó el Partido de la Victoria cambió la historia y pasaron a ser ellos lo que ponían dos. Entonces, se trata de recuperar eso, que en San Martín seamos nosotros los que pongamos los candidatos”.

La transversalidad como realidad política

Ser una opción de poder implica, ante todo, tener un buen diagnóstico de la realidad política del territorio a intervenir. Y Rojo asegura tenerlo. “La realidad es esta transversalidad de la que hablábamos. Podemos poner como ejemplo a Aguaray, que era tradicionalmente justicialista hasta que llegó otro partido. El Partido de la Victoria que gobernó Tartagal y que en distintos municipios también tuvo mucho peso, se nutrió del Partido Justicialista. Todos eran militantes del Partido Justicialista.

Cuando me refería a que seamos nosotros los que decidamos nuestras situaciones, me refería a que seamos artífices de nuestro propio destino, que no nos dirijan de otro lado. Históricamente, en San Martín teníamos un sistema: El senador era de Tartagal y los intendentes eran rotativos. Por ejemplo: Embarcación y Aguaray iban en esta elección. En la próxima elección, el primero y el segundo eran de Mosconi y Salvador Mazza. En los últimos 12 o 14 años, todos los diputados son de Tartagal”, afirma.

Candidatos propios

Posiblemente el punto más trascendental del congreso del 3 de junio sea la disolución de la Comisión de Acción Política, creada para la toma de decisiones durante el último tramo del gobierno de Urtubey. El recambio institucional abre las puertas a un derecho vetado en el último tiempo: Elegir candidatos propios.

“El día sábado se va a tratar la disolución de la Comisión de Acción Política (CAP) que se crea en un momento de coyuntura, y creo que van a funcionar las instituciones. La idea es volver a recuperar la autonomía de San Martín en la cual nosotros tengamos nuestra propia identidad y que tengamos dirigentes que se hagan cargo de distintos municipios del departamento. San Martín es grande y yo entiendo que un legislador llega a Tartagal y no sale de ningún lado, se queda ahí para volver a la semana que viene a Salta. Entonces, no nos sirve a nosotros como militantes políticos ese dirigente que no toma contacto directo para escuchar los problemas de la gente”, detalla Rojo.

-¿Desde San Martín se puede proyectar un proyecto provincial del Partido Justicialista? ¿Considera que puede ser un buen punto de partida?

“Creo que sí. Nosotros hemos llegado a tener hasta los seis intendentes del Partido Justicialista. Por experiencia, no es lo mismo que venga un intendente a pedir audiencia con un ministro a que vengan cuatro de la misma línea política para pedir soluciones. La idea es tener la dirigencia más cerca y poder peticionar en conjunto para tener soluciones.

Queremos volver esta experiencia nueva que ha sido muy buena, que me ha causado mucha alegría y satisfacción con el compañero Subelza, Es volver a tener presencia en el departamento, a tener presencia en la provincia y de alguna manera ser escuchado porque eso nos va a traer soluciones para la gente”, concluyó.