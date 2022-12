Laura Jorge Saravia está que trina. Discrepa con quien tiene el timón del Comité Capital de la U.C.R. a quien acusa de ser el responsable de la división del bloque de concejales. A su par Alberto Salim, le atribuye la falta de palabra, a la hora de asumir su compromiso, y a Ruben “Chato” Correa de actuar siempre con malicia combatir al frente electoral que decidieron por mayoría conformar.

En el Concejo Deliberante hubo notorios cambios en la última sesión especial. La oposición que formaba parte de Juntos por el Cambio se dividió en cuatro bloques. Pero lo más llamativo es que la Unión Cívica Radical se fraccionó: eran dos concejales en un bloque, ahora son dos monobloques.

Alberto Salim, el edil que impulsó la ruptura y quedó al frente del bloque Arturo Illia explicó el alejamiento de la UCR de Juntos por el Cambio. “No es que se divide la UCR, sino que va a haber una política más definida desde el Comité Capital, a través del bloque Unión Cívica Radical-Dr. Arturo Illia”, intentó argumentar.

Por su parte, Laura Jorge Saravia tiene otra interpretación de los hechos, mostrando tener una visión muy diferente a la de su conductor, Rubén Correa.

“La verdad que fue un hecho lamentable y que nos deja no muy bien parados. Nosotros teníamos un acuerdo con el profesor Alberto Salim, de qué el primer año iba a ser él, el presidente del bloque y el segundo año iba a ser yo. Unos días antes, habíamos elaborado la nota la cual fue firmada por los dos, donde comunicábamos al presidente del Concejo Deliberante este acuerdo, de qué a partir del 3 de diciembre yo pasaba a ser la presidenta del bloque. Pero resulta que cuando llegó el día 3 de diciembre, el día sábado, el profesor Salim presentó una nota donde anunciaba que él se iba del bloque y formaba otro monobloque”- contó la concejal.

Consultada de si esperaba tal actitud, señaló la edil: “Un poco me sorprendió y otro poco no, ya que esperaba algo así. Cuando el concejal Salim me firmó la nota, pensé que iba a respetar el acuerdo pero la verdad, es que sí tenía mis dudas, porque él hace lo que el Chato Correa dice. Entonces, y como no veníamos muy bien con el Chato, entonces yo ya me esperaba que a último momento puedan salir con algo así”.

Para Salim, su actitud obedeció a que lo que por lógica se va a terminar concretando, la creación de un interbloque de Juntos Por El Cambio +, alianza que tiene el cometido afrontar las próximas elecciones de mayo, con la U.C.R. salteña, el intervenido PRO, y los representantes del partido de Olmedo, Ahora Patria. “Sí, existe la posibilidad de formar un solo bloque de Juntos por el Cambio, porque hace un mes más o menos nosotros desde el radicalismo, tuvimos una Convención Provincial y los convencionales de toda la provincia casi por una mayoría total, ha decidido integrar Juntos Por El Cambio. Si bien eso ya se había decidido nivel nacional, nosotros estábamos a nivel provincial esperando a ver qué pasaba. Entonces, si está la posibilidad de formar un interbloque, lo cual podría concretarse el mes de marzo cuando se renueven autoridades o quizás antes, porque estamos viendo, ya estamos avanzando en algunas reuniones con los concejales y vamos hacia eso. Respecto a la Convención, tanto Salim como Correa, fueron los primeros en pedirla. Estaban muy interesados y apurados en pedir la Convención y ahora que la Convención se ha expresado, como no fue lo que ellos esperaban entonces están actuando de esta manera. Yo no sé a partir de marzo cuando se comienzan a conformar las listas y el frente electoral avance en una propuesta, no sabría cómo quedarían ellos parados, cuál es su postura, qué es lo que pretenden no tengo idea si la voluntad de ellos es no participar en el frente. La verdad es que se puede esperar cualquier cosa desde ese sector”- contó Laura Jorge Saravia.

Relató también cómo era el trabajo de bloque y dentro del Comité Capital: Dentro de este bloque que integraba con Salim, si bien trabajábamos juntos, teníamos nuestra independencia, donde cada uno hacia su trabajo, el trabajo era individual en ese sentido. Algunos proyectos lo trabajábamos en forma conjunta y otros de forma individual. Yo primero accedí a la vicepresidencia del Comité Capital de la U.C.R., pero cuando vi que el chato Correa es muy autoritario, mi opinión no contaba, entonces yo me fui alejando, alejando de las reuniones. Él, sacaba comunicados que yo no compartía entonces, me sentí como excluida”.

Finalmente la radical, respecto a la posición de Correa y Salim de rechazar el frente electoral debido a que hay partidos con los cuales no comulgan, señaló: “No todos pensamos igual y el hecho de estar en un frente, a veces la diferencia terminan enriqueciendo. No podemos ser tan autoritarios y considerar que sólo lo que nosotros pensamos es lo correcto. Así como nosotros no comulgamos con algunas ideas de otros partidos del frente, también ellos a veces no comulgan con ideas del radicalismo. Yo no comparto la actitud de Correa en eso de qué siempre está boicoteando, y el hecho de qué siempre está con esa malicia contra el Frente de Juntos por el Cambio. Al final, es nuestro enemigo íntimo. Nosotros somos oposición, nuestros adversarios son el gobierno de Gustavo Sáenz, y el gobierno municipal de Bettina Romero, pero él en todo este tiempo, se ha dedicado exclusivamente a atacar a un frente electoral decidido por mayoría en la Convención y que quiere plantarse como oposición”.