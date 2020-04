Se reactivaron esta semana, tras el llamado a alerta, por posibles descuentos al sector.

La reactivación de las designaciones docentes es una gran noticia para el sector.

La respuesta de la Secretaria de gestión, Roxana Dib, al diputado Claudio del Plá, miembro de la comisión de Educación, permite conocer más detalles sobre cómo se pone en práctica estas designaciones, reactivadas desde el 14 de abril.

Desde el 14 quedaron, entonces, habilitados todos los procedimientos regulares para cubrir vacantes, suplencias, licencias.

Si se producen vacantes en nivel primario e inicial, como suplencias por licencias o renuncias, se respetará el mismo cronograma, por ejemplo, todos los martes se atenderá dpto San Martín, Anta, etc.

En secundaria se aplicará el método propio del nivel (cuadro de puntaje por colegio)

En nivel Superior establecieron una prórroga de hecho, que establece continuidad en las cátedras hasta tanto se mantenga la cuarentena.

Hay un problema en el área técnica. La funcionaria expuso la dificultad para llevar adelante los nombramientos ya que deben hacerse a través de concursos presenciales; para las personas que ocupan los cargos actualmente, aplicarán una situación análoga de continuidad.

Un problema nada menor de la exposición brindada por la funcionara del Ministerio de Educación: dijo que que no sabe cuántas personas nombrará en primario e Inicial, que solo sabe que hay 120 cargos en Artísticas y 20 en Agronomía.

No habrá creación de cursos, argumenta que la mitad de los docentes no está dando clases virtuales, no están recargados.

Para Tribuna Docente, sector gremial del Partido Obrero, esta reactivación fue un triunfo.

De todos modos continuaron con estas demandas:

Que se hagan efectivas las designaciones.

Deben crearse las secciones que corresponda de acuerdo a la matricula no hay excusas para no hacerlo. Si esta la vacante el docente debe ser designado.

Todos los docentes debemos atravesar esta crisis con un ingreso familiar garantizado, seguimos

exigiendo que el Estado establezca un subsidio para todo el que no consiga vacante para ser designado y para los docentes que solo perciben un salario inferior al sueldo legal mínimo.

Que se trasparente el proceso de designaciones, que se publique las vacantes de todas las instituciones educativas y los aspirantes a cargos.