El autor del libro «Argentina sangra por las barrancas del Río Paraná» Luciano Orellano comentó a Cuarto Poder sobre el trabajo de investigación alrededor de la lucha por la soberanía marítima argentina. (Gabriela Hernández)

Luciano Orellano es dirigente nacional y regional del PCR y presidente del Partido de Trabajo y el Pueblo de Santa Fé. Este año lanzó su libro «Argentina sangra por las barrancas del río Paraná» en el Parque Nacional de la Bandera de Rosario, en el marco de un homenaje a Manuel Belgrano en un nuevo aniversario del primer izamiento de la bandera.

El libro es producto de un trabajo de años de investigación y militancia. Sobre la situación actual que atraviesa la Argentina el autor dijo «lo que está en cuestión hoy es que en esa gran autopista que es el Paraná, que es el Río Paraguay, que es el Río de la Plata circulan 127.000.000 de toneladas y 5000 navíos, y no solo es cereal, también bajan minerales, etc» y comentó «fluyen así los manantiales de la riqueza y se traducen en los 5000 buques que ingresan a la ciudad de Rosario».

Concesión

Sobre el tema informa Orellano que «El río Paraná tiene cualidades únicas, es un río de agua dulce, un río con 17.000 km de afluente, a diferencia del Mississippi y otros ríos se lo puede navegar los 365 días del año», y agrega » en este momento estamos en este proceso de licitación, esto está en manos privadas desde hace 25 años, donde se privatizaron todas las empresas de servicios públicos y no solo eso se entregó la administración, el control, el dragado y el balizamiento para el mantenimiento del canal para la navegación a una empresa que es la Jan de Nul».

Jan de Nul Vs la estatización

Sobre la empresa encargada del Río Paraná hace 25 años comenta Orellano «es una empresa Belga que administra nuestro río, hoy eso tiene un vencimiento que es el 30 de abril y la idea es que el estado pague y pase a tener el control y la administración» y aclara «si hay algo que sucede en el río es el contrabando, hay mecanismos legales de evasión y defraudación al Estado, estas empresas que exportaron casi por 28.000.000 de dólares».

Argentina sangrante

«Esto que decimos sobre que la Argentina sangra por las barrancas del Río Paraná tiene su explicación y no es solo del país también sangra América del Sur son 28 mil millones de dólares en concepto de exportación y estas empresas lo único que hacen es una gran defraudación pues se manejan a través de un mecanismo que es el sistema de auto declaraciones juradas», sostuvo. Orellano exige la creación del consejo federal de la hidrovía y la creación de una empresa estatal para la hidrovía sociedad del estado para el control y administración.

Las provincias ribereñas inicialmente iban a tener un 49% y el 52% para la recuperación soberana del río, un proyecto prometedor que el presidente Alberto Fernández impulsó pero que luego soltó la mano y creó el repudiable decreto 949/20 asegurando la reprivatización, algo de lo que Menem estaría orgulloso.

Manantiales de la riqueza

Opina Orellano «lo que sucede en Argentina es que nunca funcionaron tanto los manantiales de la riqueza como ahora, se ha triplicado la cosecha, pero nada de eso queda en los argentinos, hoy se están batiendo récords de pobrezas estructurales, argentina sangra por el Río Paraná y ante eso no hay posibilidad de felicidad para el pueblo argentino, si nosotros no recuperamos nuestra soberanía económica, el comercio, la barranca, la moneda, nuestro río en este caso, nuestro marina mercante, todo lo que entendemos por la soberanía del pueblo, las riquezas fundamentales de la Argentina están en manos extranjeras».

País rico pueblo pobre

Con respecto a los principales objetivos del libro comenta Luciano «nunca se produjo tanta riqueza, nunca se produjo tanto trigo, tanto maíz, tanta carne, tanta leche, si la Argentina no es pobre, Argentina es infinitamente rica, en Salta yo veo zonas en el mapa con el tema de la soja, la matriz productiva de América del Sur es la soja. Sin embargo hay 9.000.000 de niños bajo la pobreza, el libro trata de interrogar todo eso, y no es de ahora, hace 40 años que la Argentina no para de retroceder, es una Argentina infinitamente rica, somos la 4ta potencia mundial en minerales, tenemos la energía del futuro que es el litio, tenemos que recuperar la riqueza» y agrega «desde la dictadura hasta hoy reina soberano el capital extranjero» y cierra con una frase «comen muchas veces mejor los ratones de nuestros puertos que los chicos de nuestros barrios».

Juan Manuel de Rosas opina el historiador Felipe Pigna sobre Rosas:

«Compartía con los terratenientes bonaerenses la seguridad de que el Estado no podía entregarse a ninguna potencia extranjera. No había tanto en Rosas y sus socios políticos y económicos una actitud fanática que se transformara en xenofobia ni mucho menos, sino una política nacionalista pragmática que entendía como deseable que los ingleses manejasen nuestro comercio exterior, pero que no admitía que se apropiaran de un solo palmo de territorio nacional que les diera ulteriores derechos a copar el Estado, fuente de todos los negocios y privilegios de nuestra burguesía terrateniente».

El tema de la soberanía marítima sigue dando que hablar, es parte de una guerra histórica que tiene el país para que no nos invadan, aunque hoy nos encontremos colonizados en varias partes y que eso se intente esconder bajo la alfombra