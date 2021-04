En inicios de mayo de este año caduca la actual ley de biocombustibles de Argentina, lo que pone en peligro miles de puestos de trabajo en la provincia. Actualmente existe un proyecto de ley que es analizado en la comisión de energía y combustibles de la Cámara de Diputados y apunta a reemplazar la actual normativa. (Guadalupe Macedo)

Al no conseguir el consenso para la aprobación de esta los sectores productivos piden la prorroga de la antigua ley de Biocombustibles.

La ley N° 26.093 fue aprobada en el año 2006 en un contexto energético diferente al actual. Desde el año 2010, el precio del biocombustible es más alto que el de la nafta y el gasoil. La ley obliga a incluir un porcentaje mínimo de biocombustibles en naftas y gasoil. Esto permitió la instalación de plantas industriales de producción de bioetanol de caña de azúcar en Salta, Jujuy y Tucumán. En la Ley se establece la mezcla de biodiésel de soja en el gasoil (10%) y del etanol de caña y maíz en las naftas (12%).

El proyecto de ley propuesto por el oficialismo propone: una reducción de los porcentajes de mezcla de los biocombustibles ya que se afirma que afecta a los productores, también en el diésel se plantea un mínimo obligatorio del 5% en el biodiesel de maíz o soja. “El objetivo del gobierno es lograr la mayor sinergia entre todas las realidades de la situación local, cuidando cada puesto de trabajo y el impacto en el medio ambiente”, afirmó el secretario de Energía, Darío Martínez respaldando el proyecto de ley.

Esta nueva legislación propone una reducción del 3% del incremento de precios de los insumos básicos. Busca que la combinación final sea de 10% de bioetanol, actualmente de 12%. Esto se compondrá por un 6% de bioetanol de caña de azúcar, y los precios serán determinados por el estado. También se dispone que se deberá adquirir a pymes y cooperativas el 2,50% de bioetanol de maíz, y quedará un 1,50% libre de restricciones y valores.

El proyecto establece que las compañías que podrán producir biocombustible serán las que cuenten con habilitación hasta diciembre del 2020 y que no cuenten con varias filiales del mismo grupo económico. También se establece que el biodiesel y el bioetanol no tendrán impuestos a los combustibles líquidos y dióxido de carbono, solo lo tendrán cuando se produzca la mezcla con combustibles fósiles. “Acá no hay una bajada de línea en contra al respecto, si no una propuesta de ley superadora” agregó el Secretario de Energía de la Nación Darío Martínez.

Tras no tratarse la ley de Biocombustibles en Diputados por falta de quórum, Martin Giacco, secretario de la Unión de Cañeros de Salta y Jujuy expresó en el programa televisivo “Pasaron Cosas Salta” su preocupación por esta situación que afecta a la producción. “El sector está muy amenazado, estamos a días que se venza la ley y a días de que comience una nueva zafra, con una incertidumbre total que frena todo”. Criticó que las discusiones giren en torno a quien propuso la ley, el oficialismo o la oposición “a nosotros nos tiene que importar qué está pasando acá, en Salta y Jujuy, Tucumán también». Con respecto al proyecto de ley afirmo: “Desde lo discursivo está bien armada la nueva ley, pero ataca al federalismo porque desregula un montón de ventajas que tenían las economías regionales”.

“En nuestra provincia el ingenio más importante está en Orán, departamento que hoy está declarado en emergencia. La situación sería dramática si se pierden esos puestos de trabajo” comento el Vicegobernador Antonio Marocco tras una reunión con la mesa Ejecutiva del Parlamento del NOA, que nuclea a los vicegobernadores de las 6 provincias de la Región donde se planteo la prorroga de la ley.

El diputado nacional Lucas Godoy comentó en el programa televisivo "Pasaron Cosas Salta" que no dieron quórum en la Cámara de Diputados para tratar la Ley de Biocombustibles porque se está trabajando en un nuevo proyecto de ley. "Hay todo un sector nacional que está insistiendo en la prórroga, incluido nosotros". Destaco que el nuevo proyecto de ley es superador y está en consonancia con los pedidos del sector industrial. Comento que se reunió con el Secretario de Energía de la Nación Darío Martínez, y con las diferentes cámaras productoras de bioetanol y biodiesel para escuchar y plantear propuestas. Afirmó que este nuevo proyecto aún está en discusión y será más beneficioso para la economía regional y para los sectores PyMEs. "Se trata una nueva ley que sea más beneficiosa, que sea progresiva en términos medioambientales porque tiene que ver con disminuir los gases de invernadero. Si no se logra una nueva ley en este sentido, lo que hay que hacer es prorrogar y continuar la discusión, pero no está en duda la continuidad de esta política pública que fue exitosa".

La industria de biocombustible actualmente se encuentra en crisis, debido al congelamiento de los precios que se dieron en los últimos tiempos, por lo que las empresas no alcanzaron para la cobertura de los costos y se encuentran plantas paradas. Según la Cámara de Empresas Pyme Regionales Elaboradoras de Biocombustible (Cepreb) informo que más de 30 pymes de biodiésel cerrarán si no hay una rectificación del precio para este producto.

El senado de la nación dio media sanción a la continuidad de la ley N°26.093 hasta el 31 de diciembre de 2024, donde se establece el «Régimen de Promoción para la Producción y Uso Sustentables de Biocombustibles en el territorio de la Nación Argentina», en diciembre de 2020 pero todavía no existen certezas de la continuidad o la aplicación de la nueva ley.