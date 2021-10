Lo mencionó el imputado Gonzalo Farfán al referirse a la denuncia que pesa sobre su contra y la de sus dos amigos. Aseguró que la joven tuvo un “error en la memoria”.

Por Andrea Sztychmasjter

Durante la jornada de hoy y a un día que se produzcan los alegatos en el juicio donde se dilucidan dos denuncias de abuso sexual contra Laurato Teruel y en la que una de ellas se encuentran coimputados sus dos amigos Gonzalo Farfán y Silvio Rodríguez, decidió declarar sin responder preguntas uno de los imputados.

Recordemos que los otros dos acusados ya prestaron declaración y se declararon inocentes.

Hoy el imputado Farfán de profesión psicopedagogo y músico de la llamada banda “Les coso comúe” de la que fue “desvinculado” luego que se conocieran denuncias en su contra, aseguró también ser inocente: “Ésta situación es injusta para los tres” señaló en referencia a él y a sus amigos.

En la causa acumulada, Teruel está acusado, junto a Silvio Ezequiel Rodríguez y Gonzalo Isaac Farfán, por el delito de abuso sexual con acceso carnal agravado por ser cometido por dos o más personas, en perjuicio de una joven.

El juicio se lleva a cabo con tribunal colegiado integrado por los jueces Carolina Sanguedolce (presidenta), María Gabriela González y Pablo Farah (vocales).

Según los dichos del cordobés Rodríguez, él mantuvo relaciones consentidas con la denunciante y luego al ver que entró Teruel a la habitación decidió irse y dejarlos a solas. Señaló que afuera en la puerta de la habitación se encontraba Farfan.

Según la declaración de Teruel mientras su amigo Rodríguez y la denunciante se encontraban teniendo relaciones sexuales en una de las habitaciones de su enorme casa, entró, preguntó “si pintaba” y realizaron “consentidamente” un “trío sexual”.

La denunciante declaró todo lo contrario a lo que dijo Teruel.

Ella dijo que solamente mantuvo relaciones con el cordobés Rodríguez mientras que Teruel abusó de ella sometiéndola.

Hoy al declarar el tercer imputado, Farfán manifestó que “la denuncia surge de un error en la memoria” de la joven porque “cuenta situaciones que no sucedieron y omite otras que sí”.

El acusado manifestó que jamás entró desnudo a esa habitación porque una actitud así “no sería propia de él”, menos aún en la casa de Lautaro, ya que los Teruel son para él como una segunda familia.

Farfán dijo que a la habitación fue dos veces. Primero, para pedirle a Lautaro que le llamara un remis y, la segunda vez, para ofrecerle a la denunciante acercarla hasta su casa, como siempre lo hacía.

“Quiero aclarar que soy inocente. Yo no me desnudé delante de nadie. No participé de ningún abuso ni permitiría que nadie hiciera algo tan aberrante. No sería propio de mí tener una actitud así”, declaró.

La segunda causa se inició por una denuncia radicada el 24 de mayo de 2019. La víctima dijo que el hecho tuvo lugar en enero o febrero de 2014, en la casa de Teruel.

El acusado se refirió luego a su reacción cuando supo del posteo realizado en facebook en diciembre de 2018. Dijo que le molestó mucho que la denunciante “se tomara con tanta liviandad” una acusación semejante y el hecho de hacerla pública.

Confirmó que intentó contactarla para pedirle una explicación. Pudo hablar con ella telefónicamente y quedaron en reunirse, pero finalmente eso nunca ocurrió.

Farfán también hizo referencia a cómo repercutió en su vida personal la acusación en su contra. Entre otros aspectos, manifestó que fue desvinculado de su banda musical, que era un proyecto muy importante para él, y que además perdió dos ofertas laborales.

A pesar de ello, mencionó: “No le tengo rencor a (Nombre de la víctima) por esto”. Al tiempo que aseguró “Se que soy una buena persona”. Aseguró que con la denuncia la joven “manchó mi nombre por algo que yo no hice. Necesito que se haga justicia por esto”.

Audios para ponerse de acuerdo

Durante la jornada también se escucharon audios de WhatsApp que mantuvieron los tres imputados luego que la denunciante realizara una publicación por redes sociales. Los mismos dan cuenta de cómo los jóvenes se referían a la denuncia pública y las consultas a abogados que realizaron para saber cómo afrontar la situación. También dan cuenta de cómo buscaban contactarse con la joven para hablar, pedirles disculpas y de esa manera intentar “arreglar la situación”.

La audiencia se reanudará el jueves, con la exposición de los alegatos que serán transmitidos en directo a través del canal del Poder Judicial de Salta en Youtube. Posterior de posible replicas y contrareplicas el Tribunal de juicio deberá determinar la sentencia.