«Yo soy diputada y gano 3 millones de pesos y no llego a fin de mes. No jodamos con esto, la gente se caga de hambre y no la estoy pasando bien», declaró.

En una entrevista con un programa de streaming la candidata a senadora en segundo término del Partido de la Victoria (PV) Laura Cartuccia, quien acompaña a Sergio Leavy en la fórmula, detalló «Yo no soy kirchnerista y el espacio lo sabe y lo acepta, soy peronista no kirchnerista», aseguró. La candidata señaló que el desafío del espacio es convocar al peronismo, ya que Sergio Leavy tiene un «núcleo duro» de voto kirchnerista.

Al ser consultada sobre su salario Cartuccia reconoció ganar 3 millones de pesos, pero se quejó de no llegar a fin de mes. Señaló que si ejercería como médica ganaría mucho más y ante la insistencia de su entrevistador decidió levantarse y dar por terminada la charla.