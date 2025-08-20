Juan Manuel Urtubey reapareció en la política con un fuerte pedido de unidad contra Javier Milei. “En 2027 creo que vamos a tener que ir a un frente donde esté desde Cristina [Kirchner] hasta Lilita Carrió, con todos adentro”, sostuvo en declaraciones radiales.

El exgobernador de Salta se presenta como candidato a senador nacional por su provincia en Fuerza Patria, la alianza del peronismo para las próximas elecciones legislativas, tras años de distanciamiento de la política.

El motivo de su reaparición se debe a la gestión libertaria, según aseguró. “Apareció Milei con una agenda fuertemente excluyente en la Argentina, planteando algo que en nuestro país nunca se había planteado con esta fuerza. Una batalla cultural donde el sálvese quien pueda y el hipermaterialismo son el ordenador de la sociedad. Y yo toda mi vida milité una cosa diferente“, explicó.