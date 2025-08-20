Un joven motociclista murió tras chocar con una estructura metálica que estaba caída en un sector de la zona sur de la ciudad Salta, en inmediaciones del Estadio Padre Ernesto Martearena.

La acompañante fue trasladada en código rojo al Hospital San Bernardo, donde quedó internada en estado reservado.

La víctima fue identificada como Leandro Isaac Guitián, de 22 años, quien residía en un barrio de la zona sudeste.

Trascendió que el joven era conductor de un Uber Moto, una de las plataformas de transporte cuyo funcionamiento fue autorizado en Salta el 23 de abril pasado, aunque este trascendido no fue oficialmente confirmado.

Sí se afirmó que se detectó que ni el conductor ni la acompañante llevaban casco.