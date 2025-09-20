Carteles, favelas, corrupción…

Y ahora tambien imitadores de programas infantiles

En Miguel Pereira, Río de Janeiro, un joven de 24 años disfrazado de El Chavo del 8 fue detenido en un colectivo con un par de porros caseros. Lo insólito no fue la droga, sino la reacción: el sospechoso decidió meterse de lleno en el personaje mientras era esposado.

Del barril al patrullero

El operativo ocurrió durante un control rutinario de la Operación Seguridad Presente, cuando los agentes se toparon con un pasajero que parecía salido directo de la vecindad del Señor Barriga. Al revisarlo, encontraron dos cigarrillos artesanales con marihuana.

El joven, lejos de asustarse, improvisó una performance: imitó los gestos de Roberto Gómez Bolaños mientras lo esposaban, como si el patrullero fuera el nuevo capítulo perdido de la serie.

“Fue sin querer queriendo”

El video no tardó en viralizarse. Entre risas, memes y comentarios, las redes bautizaron al detenido como el “Chavo del Porro”. Al final, el muchacho confesó la tenencia para consumo personal y fue liberado tras declarar.

En un detalle que parece escrito por los guionistas originales, medios locales describieron que llegó a la comisaría “como un perro arrepentido con el rabo entre las patas”. Solo faltó Don Ramón discutiendo la fianza y Doña Florinda repartiendo cachetazos.