“A pala limpia”: Robo y detención en Las Lajitas

La delincuencia en Las Lajitas parece no conocer límites… ni grandeza. Esta vez, el botín no fue una caja fuerte ni una moto de alta cilindrada, sino cinco palas, unos cables y un alargador. Un golpe maestro al que solo le faltó un plano en servilleta y una linterna en la boca.

El operativo policial se realizó en una obra en construcción del barrio La Tradición, donde el ladrón —un hombre de 27 años— creyó haber encontrado el tesoro de su vida entre cemento fresco y herramientas olvidadas. El botín, valuado en lo justo para un domingo de feria, fue recuperado por efectivos de la Comisaría 1 del Distrito de Prevención 9 en un despliegue digno de una serie policial.

La damnificada, que seguramente esperaba perder algo más glamuroso, se encontró con que su denuncia movilizó a la Fiscalía Penal de Las Lajitas, que ya tiene al detenido a disposición de la Justicia.

Mientras tanto, las palas descansan en custodia como piezas de museo y los cables aguardan su reencuentro con la obra inconclusa. Un robo de manual, sí, pero de manual de primaria.