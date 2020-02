La edil fitness se está convirtiendo en un inesperado dolor de cabeza para la intendenta.

Hace unas semanas todos se burlaban de ella: no podía nombrar ni tres barrios de Salta. Y estaba preocupada por las hormigas del Huayco. Pero se ha reinventado. O la han reinventado. Quizá esto último es lo de menos (por ahora). Lo cierto es que –marioneta o no- disparó con todo contra Bettina, después de publicar un video en sus redes que no favorece a Bettina.

Esta es la carta abierta que acompañó el video:

“Siempre me sedujo la idea de ver en tan alto cargo del ejecutivo municipal a una mujer, quizás por la creencia popular que nosotras tenemos algunos valores que garantizan mayor sensibilidad en los actos de gobierno, o quizás porque la historia universal nos demuestra lo que fueron capaces de hacer algunas mujeres cuando tuvieron acceso al poder; olvidándome tal vez que en la historia universal existieron también mujeres como Margaret Thatcher, la dama de hierro, que en vez de mostrar lo mejor de una mujer, terminó imitando lo peor del peor de los hombres; o quizás, fue mucho más simple…y mi deseo de que sea Ud. Intendenta se reduce al hecho de haberla visto, durante la campaña electoral, en los barrios y villas de nuestra ciudad, con un tierno y dulce perfil humanitario y cristiano, besando niños humildes, derrochando consuelos y esperanzas; pero para mi sorpresa la ví ayer, con otro perfil, demasiado histérica para mi gusto, demasiado sacada ( como decimos los jóvenes), y yo me pregunto…cuál es la verdadera Bettinita? …la dama de hierro o la Heidi de la campaña electoral?. Ayer a tergiversado la realidad, por no decir a mentido, diciendo que los Concejales estamos de vacaciones, desconociendo deliberadamente el Art. 16 de la carta municipal sancionada por ley 6534 que textualmente dice» el Concejo Deliberante abrirá sus sesiones ordinarias el 1ro. de Marzo de cada año y cerrará el 30 de Noviembre «; además, sin ánimo de rendirle cuenta de mis actos, lo cual hago únicamente ante el pueblo que me votó, le aclaro que atiendo diariamente a las personas que recurren a mí, que visito los barrios y villas de la ciudad, en donde solo encuentro quejas y reclamos por la inacción de sus funcionarios, situación que le informé por expedientes varios…así que Sra. Intendenta mándelos a trabajar a Ellos y cumpla con los compromisos de campaña, antes de cometer el exabrupto de insultar impunemente a una Institución de la República, lo que no tiene justificativo alguno, siendo Ud. una profesional del derecho, supuestamente conocedora de las normas y de la división de poderes”.