Fatima Herrera, campeona Miss Fitness Mundial, es de Argentina y del norte, en estos momentos recorre los medios salteños para que nuestra provincia sea sede internacional del Torneo de Fitness y darle más oportunidades a los deportistas.

Fatima Herrera busca ejecutar su proyecto “Más Fitness” el cual tiene sus raíces en lo social y ayudar a los deportistas de bajos recursos para que lleguen a competencias de alto nivel, utilizar como sedes espacios históricos de nuestra provincia para promover el turismo interno e internacional.

¿Quién es Fátima Herrera?

“Mi nombre es Fátima Herrera soy de Jujuy, viví en Salta aproximadamente 3 años en los cuales hice muchas amigas y me llevo muy lindos recuerdos. Actualmente me desempeño como secretaria parlamentaria, deportista profesional, como modelo y también como reina de belleza ya que estuve en varios certámenes”. La atleta inició su carrera deportiva compitiendo en la Federación Nava WFF, donde se consagra campeona sudamericana de fitness y tricampeona mundial. También ha participado en certámenes de belleza desde los 11 años, destacando en el Miss Spotooning y Miss Piel Dorada. Busca fusionar ambas disciplinas y motivar a chicas a ser mujeres completas.

Sueños y camino hecho

Sobre lo que desea en la vida comentó “mis sueños, el primero que tengo que quiero cumplir este año es de volver a presentarme en un Miss, en un Reinas de Bellezas, ya que el año pasado les demostré que no solamente es la belleza física, sino que en mi cultura Jujuy, las chicas fuimos evaluadas por el proyecto a presentar y también fuimos evaluadas por cómo nos desenvolvemos en la pasarela y todo” y agregó “quiero también aspirar al puesto de gran hermano, quiero ingresar a la casa para demostrarles que bueno que en el norte también hay gente que está dispuesta a ayudar, que hay buena gente así como lo fue Marcos y que bueno nosotros también tenemos nuestros sueños y queremos tener un representante en Buenos Aires y queremos demostrar nuestras costumbres, queremos difundir nuestro turismo porque de una manera u otra Marcos difundió mucho Salta, ahora hay mucha gente que gracias a él está interesada en conocer Salta y también el norte ya que estamos muy cerca, yo digo cerca porque bueno en Buenos Aires de capital a provincia es la misma distancia que hay de Salta a Jujuy y hay gente que lo hace a diario, la gente que trabaja en provincia y tiene su trabajo en Capital Gederal y vive en capital, tiene que todos los días tomarse un tren, más un colectivo y todo y eso le conlleva aproximadamente una hora y media llegar a destino todos los días O sea, si hay gente que hace eso todos los días para cumplir con su trabajo, tranquilamente los turistas pueden hacer eso para ir a visitar y conocer todo lo que es el norte argentino, todo lo que es Salta y Jujuy y poder hacer una alianza y que se promocione tanto Jujuy como Salta. Y otro sueño que tengo a futuro es terminar mi carrera de ciencias políticas y bueno, antes de los 30. Y bueno, así poder también ayudar desde otras perspectivas, ya que a los 30 ya no me veo como Miss, ni hay categorías. Hay categorías de Misses que son más grandes, pero yo ya no me veo como eso porque he competido desde muy chica y ya me veo en otro plano”

En el rubro deportes, en el primer certamen que me presenté fue en la provincia de Salta, Capital, que fue cuando fui y conocí a mi federación y ya me quedé fieles a ellos, la Federación Nava WFF, si no me equivoco en el año 2018 en, el cual competí con chicas del norte ya que vinieron atletas de Jujuy, de Salta y de Tucumán. En ese tiempo yo me encontraba viviendo en Salta ya que estaba estudiando la carrera de nutrición y bueno después como no terminé con la carrera de nutrición, decidí estudiar para personal trainer en el Instituto Champiayé de Salta y de ahí me recibí con un promedio de 9. Y luego, ese torneo ya fue un clasificatorio para el sudamericano a Curitiba Brasil. Viajé a Curitiba Brasil en la categoría juveniles y hice mi debut internacional, primero provincial y después internacional, el mismo año en un lapso de tres meses en el cual en el internacional también gané mi categoría y me consagré campeona sudamericana y bueno ahí ya se me otorgó el pase para que pueda seguir continuando compitiendo a nivel internacional mientras que yo siguiera ganando el primer lugar o estando en el podio primero segundo tercero puedo seguir compitiendo a nivel internacional y yo siempre ahora me preparo para competir en el nivel internacional ya que me parece una falta de ética si yo me puedo competir con alguien que recién empieza o que recién está arrancando.” Sí puedo darle tips y todo porque yo al comienzo tuve mucho miedo de presentarme pero después empecé a competir en Brasil, también competí en dos sudamericanos de Brasil, en tres, que bueno, por eso soy tricampeona mundial de fitness. Después competí también en México, el campeonato Panamericano, y también fui a que en el cual también gané en el cual también después se fue se hizo al mundial en donde fue el mundial en cela en perdón el mundial fue en puerto vallarta méxico el pan americano fue en celaya y bueno en el Mundial de México también obtuve el primer lugar y fue mi primer campeonato mundial en el año 2019. Yo estaba muy ansiosa por contar de defender el título, pero debido a las circunstancias sanitarias no pude hacerlo. Fueron suspendidos todos los mundiales hasta el año pasado, hasta el 2022, que bueno, volvieron los campeonatos a nivel mundial y yo fui la única argentina que fue representando a la federación y a los argentinos, porque bueno, debido a la problemática que dejó el COVID, muchos atletas se vieron afectados en el tema económico y en el tema de que muchos decidieron abandonar la disciplina porque realmente esto lleva mucha disciplina y es una disciplina diaria y muchos como que se dejaron de estar pero bueno algunos ya están retomando y otros directamente ya decidieron tomar otro rubro y bueno surgen nuevos atletas y así es que se va renovando esto del fitness Y con respecto al tema de certamenes de belleza, mi primer certamen de belleza fue a los 11 años, en el cual también lo gané, fui reina oriental infantil porque en ese tiempo yo bailaba danza árabe, se hizo en la Sociedad Sirio-Libanesa de Jujuy. Mi segundo certamen fue de la Reina de los Estudiantes, de un colegio que salí de Reina de los Estudiantes de L’Enné de Polpalá. Y mi tercer certamen de belleza fue el Miss Spotooning a los 16, que también lo gané, que en ese votaba el público. A la chica que más le parecía más linda y más simpática fue por votación del público, no hubo jurado. Así que me siento más que feliz que me haya elegido el público y el otro el cuarto es que fui a competir a cómo era Costa Rica como reina de los mares y turismo en la categoría petit y bueno después el quinto fue que fui a competir a México como Miss Piel Dorada, yo ya estaba más enfocada en lo que es el fitness, o sea que mucha gana no le puse y después con el tiempo me di cuenta que se pueden fusionar ambas cosas, los artanes de belleza con el fitness y se puede ser una mujer completa y bueno y eso es lo que quiero transmitirle a las chicas y a todos”

