Los empleados están que trinan y se manifestaron en el ingreso de la necrópolis.

Empleados de cementerios municipales fueron convocados para comenzar a trabajar nuevamente desde este lunes. Al querer ingresar a los lugares, les pidieron firmen una notificación que señala que se presentaron de manera voluntaria, lo que generó malestar.

Cesar Molina, secretario general de ADEMUS, dijo en Fm Profesional que piden un protocolo a aplicarse dentro de los cementerios a fin de dar seguridad a los empleados, en el marco de la pandemia.

Si bien en Salta no hay circulación local del virus, Molina indicó que hoy no hay quien le tome la temperatura a los trabajadores, y que tampoco se los ha provisto de las vacunas antigripales. Además destacó que no cuentan con la indumentaria necesaria para el manejo de cajones.

Por otro lado, el gremialista manifestó que el personal de los cementerios están exceptuados de trabajar, por lo tanto, aquellos que no se presenten a trabajar no se les debe descontar del sueldo o suspender.

“Los compañeros quieren laburar y nadie quiere correr riesgo”, destacó Molina.