Barbijos: sólo para personal de la Salud

En su último comunicado la Organización Mundial de la Salud recordó este lunes que los barbijos o mascarillas no son necesarios, salvo en casos de médicos, enfermeros y personal hospitalario. La OMS confirmó que el coronavirus no se transmite por vía aérea, sino por la tos o el estornudo de personas afectadas por este mal.

La entidad supranacional, al descartar esta posibilidad de transmisión de la enfermedad por el aire, acompañó esta conclusión con el aval científico de 75.000 casos estudiados de COVID-19 en China. Por ello, exhortó a que se haga un uso racional de las mascarillas o barbijos, el cual deberá estar centrado únicamente en profesionales de la salud o auxiliares del sector, los más expuestos a contagio contacto con toses, estornudos y, en definitiva, mucosas de las personas infectadas.

En su comunicado más reciente, destacó que el uso de barbijos en la población resultaría ineficaz, ya que, en caso de respetar la distancia de seguridad y el confinamiento, es lo que reduce la posibilidad de contagio. El informe de la OMS refutó un artículo reciente del The New England Journal of Medicine, en el cual se había planteado la conjetura que el virus permaneciese suspendido en el aire entre dos y tres horas.

Pero el organismo indicó que esta tasa de permanencia se logró en experiencias en laboratorio, en circunstancias muy concretas, que no se verifican en el comportamiento real de esas pequeñas gotas procedentes de toses o estornudos. Por esta razón, la OMS indicó que el contagio se puede producir por el contacto directo con este fluido de toses y estornudos. Los que, en última instancia, con sólo respetar el metro y medio de distancia entre cada persona evita una posible transmisión de la enfermedad.

Por lo demás, la entidad señaló que la transmisión puede tener lugar de manera indirecta en el entorno cercano por el contacto con la superficie de objetos que hayan sido usados por la persona infectada.