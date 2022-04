Los médicos se hartaron de ser tratados de homicidas. Enviaron cartas documento a seis direcciones pero todavía no logran ubicar al ex legislador.

Suriani colmó la paciencia de los profesionales del Hospital Materno Infantil. El ex diputado se cansó de tratar de homicida a los médicos (por los abortos) y hasta compartió las imágenes de quienes realizan interrupciones voluntarias del embarazo en este lugar. Incluso, en su momento de mayor ingenio, hizo un jueguito de palabras: «matadero infantil».

Federico Mangione, gerente del hospital, se hartó. «Estamos buscando notificarlo con una carta documento, pero la hemos enviado a seis domicilios diferentes y no lo encontramos. La carta documento está en manos del cartero aún», dijo el médico, lo que prueba que Suriani es bueno cacareando, pero no haciéndose cargo de lo que dice.

«Andrés Suriani no ha pedido disculpas por sus dichos. Ha afirmado que los médicos somos todos homicidas y va a tener que comprobarlo. Es una acusación muy grave, y tengo todas las grabaciones donde lo ha dicho. No es la primera vez que lo hace, ya en su momento había dicho que el Materno era un matadero infantil y no le voy a permitir que diga eso».

Molestó, sobre todo, que difundiera fotos de los médicos. «Quién se va a hacer cargo si algún fanático le comete un daño físico a estos profesionales. Esto es malintencionado, es muy grave y si a mi doctora le pasa algo lo responsabilizo a él», dijo.

«El daño que ha hecho es irreparable, es un cobarde, y va a tener que rendir cuentas en la justicia, yo lo invité a que venga a trabajar conmigo, que venga a ver cómo trabajamos, y que le diga a lo médicos mirándolos a los ojos que son asesinos, pero nunca apareció, ni siquiera cuando era diputado».