La actriz viajó para ayudar a las comunidades de Santa Victoria Este.

Lejos de las cámaras, Andrea Rincón cultiva un costado solidario y comprometido a nivel social.

Hace una semana viajó desde Buenos Aires a Santa Victoria Este, junto a la ONG SIPAS, para ayudar a 16 comunidades originarias del Impenetrable.

A la ONG llegó cuando hizo un cortometraje para concientizar sobre el bulling. Con ellos vino a Salta.

“Desde chica me interesaron las acciones sociales, iba a comedores y a lugares a colaborar pero nunca tan de lleno como ahora. Con el tema de la pandemia hacía mucho que no iban y Marce me llamó y me dijo ‘tengo el galpón lleno de alimentos y medicamentos’. No lo dudé ni un segundo, me sumé”, contó.

Cuando se le preguntó cómo impactaron en ella estos proyectos solidarios, dijo que le cambiaron la vida. “Lo vivo como un intercambio: yo doy más que un plato de comida, doy amor y me devuelven muchísimo más. Siempre vuelvo llenísima”, dijo.

SIPAS: a qué se dedica la organización que eligió Andrea Rincón

-SIPAS es ‘solidaridad integrada para el ascenso social’. Entienden que el único ascenso social posible es a través de una buena educación, salud y trabajo genuino. El mayor esfuerzo está puesto en el impenetrable salteño. “Después de haber recorrido mucho, es el lugar donde más pobreza y necesidad vimos y donde más excluidos están”, señaló Marcela Heredia, la fundadora y presidenta de la ONG que en febrero cumplirá 20 años.

La última visita a Salta fue el 28 de junio y volvieron a Buenos Aires el domingo 4 de julio. “Visitamos a 16 comunidades y llevamos todas las donaciones (ropa, calzado, comida, juguetes, etc.). No viajó el plantel médico porque la mayoría trabaja en hospitales públicos y no están dando licencias por el tema de la pandemia así que la gente no tuvo atención”, dijo.