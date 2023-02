El tío cuenta cuentos hasta por WhatsApp y una de las formas más eficaces de combatir las estafas es informando a la población para evitarlas. Que la inocencia no te valga.

Gabriela Hernandez

«Que el mundo fue y será una porquería, ya lo sé en el 510 y en el 2000 también

Que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafa’os, contentos y amarga’os, valores y doblé», con estas palabras inicia «Cambalache», una canción creada por Enrique Santos Discepolo y popularizada por grandes artistas del tango. La canción tuvo su fama al ser un balde de agua fría de realidad que hasta el día de hoy empapa, la letra invita a desconfiar del mundo y de sus habitantes, a no ser confiado porque el «siglo 20 (y el XXI) es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue», y es aquí en donde entramos al tema que nos respecta: La estafa.

Estafa

Para evitarla primero hay que saber bien de qué se trata, según el Glosario del Código Penal Argentino, proporcionado por el Saij (Sistema Argentino de Información Jurídica) una estafa es un delito contra la propiedad que se concreta cuando una persona defrauda a otra con nombre supuesto, calidad simulada, falsos títulos, influencia mentida, abuso de confianza o aparentando bienes, crédito, comisión, empresa o negociación; o valiéndose de cualquier otro ardid o engaño. CP, art. 172.

Los cuatro elementos básicos del tipo objetivo son: 1. Una conducta engañosa, también llamada maquinación o ardid. 2. El error de otra persona, causado por el engaño. 3. Una disposición patrimonial causada por el error. 4. Un perjuicio económico para el engañado o para un tercero, a resultas de la disposición patrimonial.

Unos cuantos que cayeron

El año pasado Darío Madile, concejal de la Ciudad de Salta publicó el siguiente mensaje «Hay un número de teléfono que se hace pasar por mi, yo no cambie de número, por favor no responder».

Este año sorprendió el caso del intendente de San Antonio de los Cobres Alberto Carral el cual informó que recibió un llamado extraño de un representante del Ministerio de Salud de la Nación, que lo requirió por las vacunas de Covid, solicitándole información personal, como códigos y datos, que luego se utilizaron para hackearle su cuenta de Whatsapp.

También Jorge Altamirano, Secretario de Protección Ciudadana de Municipalidad de Salta, informó que su cuenta de WhatsApp fue hackeada.

Por otro lado, la Web del Ministerio Público fiscal fue hackeada al ser víctima de un software malicioso, varios medios coinciden que esto se dio justo en el momento en el que el Ministerio se encuentra realizando fuertes investigaciones en torno al ciberdelito y las fake news.

Estafa por WhatsApp

En las redes nos estamos encontrando con mensajes como «Hola a todos, aviso que me hackearon mi WhatsApp y están pidiendo plata a mi nombre por favor no contesten porque NO SOY YO» o «Buen día, me hackearon whatsapp y facebook y estan pidiendo plata. Ya recupere mi cuenta de facebook, pero whatsapp no todavía, POR FAVOR NO HAGAN NINGUNA TRANSFERENCIA. Y no atiendan números desconocidos, a mi me llamaron diciendo que eran del Ministerio de Salud y me pidieron un código para «actualizar datos en la aplicación Mi Argentina». Gracias a todos los que me avisaron» o directamente personas advirtiendo que se vende dólares con identidades falsas.

Todo comienza con un llamado extraño, mayormente con característica de Buenos Aires pueden hacerse pasar por el Ministerio de Salud, alguna institución pública o la misma empresa WhatsApp que ya sabemos que pertenece a Marck Zuckemberg el popular dueño de Facebook. Los estafadores curiosamente saben todos nuestros datos de antemano, como nuestro nombre y DNI, lo que nos hace pensar que, si es verídico lo que dicen, pero no es así recordemos que se trata de hackers que seguramente ya se han apoderado de una base de datos públicos o de los datos de contacto de una persona cercana.

Para evitar caer en las estafas es necesario saber que ninguna empresa de Redes Sociales puede llamar por teléfono si uno mismo no lo solicita, los Ministerios también aclaran que desde las instituciones no se encuentran realizando ningún tipo de contacto por vía de llamadas.

Mejor evitar que lamentar

Advierten sobre una nueva estafa virtual a través de WhatsApp. Se trata de una metodología conocida y en las últimas horas se ha viralizado un audio en Mendoza donde alertan a las personas ante eventuales robos.

Alertan a la población por estafas con la aplicación Cuidar

Según explica el autor en un mensaje de voz, un conocido recibió una supuesta llamada del ministerio de Salud con motivo del Pase Sanitario y el carnet de vacunación contra el coronavirus.

“Le llamaron diciendo que era del ministerio de Salud, por el tema del Pase Sanitario y por la vacunación de Covid”, explica un hombre en el audio que circula a través de la aplicación de mensajería.

Según su relato, los estafadores mantuvieron una conversación con la víctima durante 30 minutos. Después, le llegó un código que él tenía que reenviar a otro número y seguidamente le robaron la cuenta de WhatsApp.

Una vez que tuvieron en su poder la cuenta de WhatsApp de la víctima, los estafadores comenzaron a mandarle mensajes a sus contactos para pedirle dinero porque tenía “una urgencia”.

“Amigos y familiares le han transferido y le empezaron a llamar para saber si le había pasado algo, y ahí se dio cuenta que lo habían estafado”, dijo el hombre.

Estafas con pretexto de la pandemia

Debido a las aplicaciones de nuevas tecnologías y a la masividad de las mismas, día a día se registran cientos de estafas virtuales. El año pasado con la llegada de las aplicaciones Cuidar y Mi Argentina, los delincuentes se las arreglaron para desarrollar nuevas formas de phishing.

De hecho, uno de los casos más famosos fue el del humorista Roberto Moldavsky que sufrió la misma estafa que la expuesta en el audio viral.

Ante esto, las autoridades nacionales y provinciales salieron a aclarar que desde esas carteras no se estaba solicitando tales datos. Incluso, en la web de WhatsApp advierten sobre el peligro de compartir el código de verificación.

Económicas, emocionales y extorsivas: cómo se “tejen” las estafas en las redes sociales y cómo evitarlas

“Cuando reciba un código de verificación sin solicitarlo, significa que alguien ingresó su número de teléfono y solicitó el código de registro. Esto sucede a menudo si otro usuario escribió mal su número al intentar ingresar su propio número para registrarse, y también puede suceder cuando alguien intenta apoderarse de su cuenta. Para mantener su cuenta segura, no comparta su código de verificación con otras personas”, explican.

Para evitar este tipo de estafas es muy importante no dar datos personales, códigos o contraseñas a desconocidos.

Otra opción para tener el control es activar la verificación en dos pasos. Se trata de un código de seis dígitos que permite tener una capa de seguridad adicional.

Advierten sobre una nueva estafa virtual a través de WhatsApp. Se trata de una metodología conocida y en las últimas horas se ha viralizado un audio en Mendoza donde alertan a las personas ante eventuales robos.

Denunciar un delito informático

Desde la página oficial del Gobierno Nacional Argentino recomiendan hacer la denuncia en la comisaría o en la oficina receptora de denuncias que corresponda a tu domicilio. Consultá también opciones de denuncia telefónica o en línea en tu ciudad.