Si algo hay que reconocerle a la familia Romero es su capacidad de aggiornarse según la época y no bajar los brazos hasta el final. En los últimos días comenzaron una furibunda campaña intimidatoria con cualquiera que se atreva a poner en jaque el poder político y económico de «la famiglia».

Así es que a nadie le sorprendió la feroz campaña que lanzaron en redes acompañada de algunas pintadas la última semana, con inescrupulosas consignas y sin límite alguno, con un estilo casi gansteril.Pero esta semana se les puso un freno. Denuncias en la Justicia de por medio, una fiscal investigando las amenazas y noticias falsas, y el propio gobernador Gustavo Sáenz convocando a toda la dirigencia política, a una campaña limpia, dejaron en evidencia al romerato.La semana pasada Cuarto Poder dejó al descubierto una misteriosa contratación de la Municipalidad a una consultora de política y marketing. Entre septiembre y enero se llevaron casi 53 millones de pesos. Es decir más de 10 millones por mes en promedio.Nadie explicó absolutamente nada. La concejal Paula Benavidez denunció la situación. Este medio intentó comunicarse con la consultora y no hubo respuestas. La secretaria de Prensa Valeria Capisano de Masa, guardó *un silencio ficticio*, que no desmintió ni confirmó los pagos a dicha empresa.Pero el jueves a la noche ocurrió algo inesperado. Después de que la fiscal en Ciberdelitos Sofía Cornejo confirmara que ya habían pedido información a Facebook de una supuesta página de FM Capital que atacaba a Gustavo Sáenz y Emiliano Durand lanzando también amenazas, la fan page se dio de baja.Según Facebook, se gastaba casi 200 mil pesos por día en posteos. Esto, sistemáticamente desde septiembre cuando fue creada la cuenta. Casualidades de la vida, la Municipalidad arrancó su relación con esta consultora el mismo mes.Paralelamente iniciaron una infame campaña de desprestigio con algunas pintadas en la ciudad en contra de Emiliano Durand, el periodista que representa la principal amenaza al romerato para quedarse con la conducción del municipio capitalino a partir de las elecciones del 14 de mayo. Las pintadas iban en la misma dirección con los últimos posteos de la misma página.Pero las amenazas y los amedrentamientos no quedaron ahí. Los empleados municipales que no acompañan políticamente a la intendenta están sufriendo diversos tipos de hostigamientos. Hay amenazas de despidos, y hasta de sumarios internos. Con los concejales pasó lo mismo. Ante la negativa de acompañar a Bettina Romero en la próxima elección también fueron blanco de violentos llamados a la “reflexión”. Quién se encargó de esto último fue la todo terreno jefa de Gabinete, Agustina Gallo Puló.Los aprietes comenzaron satelitalmente. Pintadas anónimas, en páginas anónimas, sin muchos voceros que quieran poner la cara. Gran problema este último para la famiglia, ya que todos los funcionarios que quedaron con algo de racionalidad saben que están en un fin de ciclo.Ahora solo resta esperar como jugara El Tribuno a cargo del tío Sergio. Históricamente el diario de la famiglia sirvió para domesticar a coyunturales adversarios políticos. Y nadie espera que esta vez sea la excepción. Sucede que el diario de papel ya no es lo que era. Tiene una tirada diaria muy pobre y su web sobrevuela entre en el montón de páginas que existen en la provincia.

*Gastos en publicidad descontrolado*Valeria Capisano de Masa y Agustina Gallo Puló, son parte de la mesa más chica y de confianza de la intendenta. Son las responsable de la comunicación no solo de Bettina Romero y de la Municipalidad. Las chicas se entusiasmaron mucho en los gastos en los últimos meses.Misteriosos pagos a consultoras, a cientos de periodistas, medios fantasmas y gastos excesivos en folletería e impresiones de banners.Para tomar dimensión de esto, en diciembre del año pasado *Inversiones GV*, una empresa que figura a nombre de Guillermo Cornejo y dedicada a la impresión de vinilos, facturó más de *15 millones de pesos*. Una cifra mayor a la que Horizontes (Diario El Tribuno) cobra, que apenas ronda los 10 millones mensual