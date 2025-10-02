Con la entrega de un equipo completo para administración, el Ministerio de Salud anunció que el Centro de Salud pasará a funcionar como Hospital en Aguas Blancas.

Luego de un pedido de los agentes sanitarios en la última visita del ministro de Salud, Federico Mangione, se logró que el municipio de Aguas Blancas adquiera un equipo completo de una PC y una impresora.

A partir de esto, el Gobernador de la Provincia, Gustavo Sáenz, comunicó a través de los representantes del Ministerio de Salud que se tomó la decisión de “pasar al nivel 2 y que el lugar deje de ser solo una salita para pasar a convertirse en hospital”.

Mangione fue la voz del equipo provincial para aclarar que este proyecto necesita tiempo y organización de un presupuesto 2026 que garantice la creación del futuro hospital en las mejores condiciones posibles.

Además, destacó la importancia de avanzar en la infraestructura del lugar por la cantidad de gente que Aguas Blancas ha atendido en el último tiempo.

“Con el presupuesto destinado al lugar se gestionarán principalmente entre 10 y 15 camas, un equipo de rayo y un laboratorio” expresó el ministro.

Asimismo, no dejo de lado la importancia de conseguir un equipo humano amplio que garantice el funcionamiento y mantenimiento de los materiales.

Este proyecto significa un gran paso para generar trabajo y avanzar en el crecimiento del municipio, respondiendo a las necesidades del territorio, que ha crecido en los últimos años.