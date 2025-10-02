Ni con Tinder: El match que terminó en audiencia 

Tras una denuncia de una mujer que conoció a un hombre en una app de citas, el sujeto de 26 años fue identificado por el Cuerpo Especializado de Investigadores gracias al análisis de su número de celular.

La fiscal penal de Violencia Familiar y de Género 5, Liliana Jorge, formalizó la imputación provisional contra un joven de 26 años, acusándolo del delito de coacción en cinco ocasiones distintas. Durante la audiencia judicial, el imputado contó con la asistencia de un abogado particular, aunque ejerció su derecho constitucional a no prestar declaración ni responder a las preguntas formuladas por la Fiscalía.

La investigación que condujo a esta imputación se inició a raíz de la denuncia presentada por una mujer, quien relató haber conocido al acusado a través de la popular aplicación de citas Tinder. Según su testimonio, luego de intercambiar fotografías con el individuo, comenzó a ser objeto de amenazas y exigencias. El hombre, según la denuncia, la coaccionaba para que cumpliera sus demandas, advirtiéndole que, de lo contrario, difundiría sus imágenes íntimas en diversas redes sociales.

A pesar de que la víctima decidió interrumpir todo contacto con el acusado, este -presuntamente- continuó hostigándola a través de perfiles falsos en Instagram, manteniendo así su campaña de amenazas y coacciones. Sin embargo, gracias al número de teléfono proporcionado en la denuncia, el Cuerpo Especializado de Investigadores (CEI) llevó a cabo un exhaustivo análisis y cruce de datos, lo que finalmente permitió identificar al presunto autor de los delitos.