El presidente Alberto Fernández sostuvo hoy que mantiene el «compromiso» y la «convicción» de mandar la ley del Aborto Legal, Seguro y Gratuito al Congreso, pero dejó en claro que ahora le «urgen otros temas», como «el hambre de la gente, el comerciante, el profesional independiente».

«Creo que es un tema que debemos resolver y tengo una convicción de siempre en ese sentido, de que la punición del aborto no resuelve nada», dijo el Presidente en una entrevista con radio Metro y agregó: «Lo que en verdad tengo ahora son otras urgencias, desde la pandemia a la deuda externa, donde estamos hablando y estamos en pleno proceso de discusión. Es un tema que tiene mucho que ver con nuestro futuro resolverlo bien».

«La ley del aborto la voy a mandar y el Congreso la tratará cuando esté dispuesta, pero honestamente, tengo otros temas que me urgen más», agregó hoy Fernández y enumeró: «Tengo el hambre de la gente, el señor del gimnasio, el comerciante, el profesional independiente. Todos me urgen».

Fernández subrayó que «lo único» que le está sobrando «son problemas» para tratar de «hacer frente a todos y que todo este esfuerzo no sea en vano».