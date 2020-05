En una misma oración se define como defensor de la democracia y a la vez fustiga contra opositores que «ponen palos en la rueda». Al ex-funcionario urtubeicista Matías Assennato no le tiran ni un centrito desde el gobierno provincial y no le quedó otra que filmarse chicaneando opositores.

En un intento descarnado por encajar aunque sea en el más recóndito lugar de la estructura provincial, el ex Radical-Frente Plural-Urtubeicismo-Libres del Sur-Frente de Todos, etc… arremetió contra el diputado Héctor Chibán (UCR), tratándolo de borracho y mentiroso. Apelando a la anticuada y decadente metáfora de la «oposición que pone palos en la rueda», elevó un fuerte mensaje de adulación que no cayó muy bien en el oficialismo provincial.

“Hay quienes quieren poner palos en la rueda y no dejan avanzar. Un caso particular es el del Dr. Chibán, alguien que llegó a la Cámara de Diputados después de haber prometido en su campaña donar el sueldo una vez que llegara y que no lo ha hecho; o de denunciar con nombre y apellido a los funcionarios y políticos de crímenes graves, sin embargo todavía no hizo nada de eso. Él necesitaba contar con los fueros decía para poder hacerlo. No es algo que nosotros necesitemos en la Legislatura”, comenta Matías Assennato en su descargo.

Y continúa: «No tiene sentido, y no debe parecernos normal que alguien a altas horas de la noche grabe un video quizás empujado por la falta de sueño o el exceso de alguna bebida, lanzando críticas sin sentido, demostrando únicamente chateza intelectual en lo que está haciendo”

El exdirector del Registro Civil asegura en el video subido a Twitter que se encuentra en la «vereda de enfrente» del gobierno provincial y que, sin embargo, colaboró con «propuestas, ideas y proyectos». Más de uno le recordó su recorrido poliamoroso en la política: UCR, Frente Plural, Urtubeicismo, Libres del Sur, Frente de Todos y ¿aspirante a saenzista?

En el entorno oficial ya hacen la lectura de que no hacía falta arrastrase tanto.