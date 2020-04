Un caso positivo de Covid-19 fue asignado erróneamente a Salta La Ministra de Salud explicó, con mucho nerviosismo, el caso.

Ayer, después de que el ministerio de Salud de Salta diera su parte del día, señalando que no había nuevos casos confirmados de covid-19 en Salta, el gobierno nacional emitió su parte y dijo que sí, que había una salteña que había dado positivo.

¿Una muestra más de la incompetencia del Ministerio que comanda Josefina Medrano? Todos ponían ahí sus fichas: ya había metido tantas veces la pata, que lo más probable que es fuera nuevamente ella.

Después salió a refutar el hecho. Lo hizo, no con la seguridad que demanda el cargo, sino más bien como un chiquito asustado, que no ha estudiado muy bien la lección y teme que todo ese conocimiento precario se evapore o decida no estar a disposición, en el momento en que la docente lo requiera.

“Va parte oral”, dice la Ministra en el arranque del audio que hizo circular. ¿No podía esperar a que alguien escriba un parte de prensa? ¿No podía, al menos haber escrito lo que dijo?. “El caso positivo que ha sido asignado a Salta en el reporte diario de la nación, corresponde en realidad a una señora nacida, eeee(acá Medrano estuvo a dos e de hacer la gran Maradona) una señora que se encuentra internada en el hospital Eva Perón, departamento de San Martín, provincia de Buenos Aires. La señora, en su trazabilidad, no tiene, no ha tenido, no ha estado en Salta desde hace mucho tiempo en la provincia, pero sí por el relaper, tiene un departamento en Acambuco, provincia de Salta. Entonces, es una señora, que tiene un covid positivo, que aparentemente sería salteña, o tiene un domicilio en Salta, pondría yo, pero que no está en Salta y está internada en la provincia de Buenos Aires y no ha tenido un nexo, no ha estado en Salta en el último tiempo”, dijo. (sic)

Después de escuchar a Medrano (o, en este caso, de leerla) no caben dudas de que enfrenta una constante y agotadora batalla contra el dengue, el coronavirus y contra la lengua castellana.