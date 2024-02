La intendenta Moira Dantur advirtió sobre las consecuencias de la crisis económica en los municipios y anunció que para ayudar a las familias se entregarán kits escolares.

En un complejo contexto de crisis económica, en los municipios se dificulta dar respuestas a demandas de trabajo y asistencia social que se acentúan cada vez más.

​Río Piedras no es la excepción y su intendenta Moira Dantur advierte que las necesidades se profundizan, más aún en el inicio de clases.

​»La gente necesita para poder comer, medicamentos, no saben cómo hacer para comprar un cuaderno o una lapicera», mencionó la jefa comunal, quien remarcó la escasez y faltantes en la parte hospitalaria.

​Además, hizo hincapié en las distancias desde el pueblo a otras localidades, los costos que esto implica y la variación de precios en los distintos lugares.

​Es ante tanta necesidad que la intendenta gestionó la compra de útiles básicos y se repartirán kits a las familias «para que los chicos por lo menos tengan donde y con qué escribir».

​Consideró Dantur que este panorama debe apelar también a la parte educativa, a las escuelas, en cuanto a las exigencias que se hacen en el inicio del ciclo lectivo, ya que es realmente muy difícil incluso completar la lista de útiles. «A los niños no podemos decirles que no van a tener sus lápices de colores», reflexionó con angustia.

​Asi las cosas, la intendenta reprochó al Gobierno Nacional que hay obras y programas que están paralizados por inoperancia y porque no se nombran los responsables a cargo de diferentes reparticiones nacionales, inclusive se entregan licencias de conducir en papel porque no hay quien autorice la venta de las tarjetas plástico.

​Para finalizar por FM Noticias, Dantur pidió al gobernador Gustavo Sáenz que visite Rio Piedras y confesó que sería muy doloroso confirmar que es éste el único municipio que aun no visitó el mandatario, más aún cuando hay varias obras por inaugurar….»espero que aunque sea con esa excusa venga», enfatizó.