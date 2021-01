La llegada del nuevo año trajo en la provincia dos nuevos femicidios, y la violencia de género sigue siendo una problemática alarmante en la provincia de Salta. En el año 2020 hubo 2100 denuncias por violencia de género.(Guadalupe Macedo)

En lo que va del 2021 se registraron en Argentina 23 muertes por violencia de Género y 16 intentos de femicidios. Según la organización de Mujeres de la Matria Latinoamericana MuMalá cada 22 horas se produce un femicidio. Los datos muestran que las mujeres que sufrieron asesinato por cuestión de genero habían realizado denuncia a sus agresores en un 19%.

Según el estudio realizado por esta organización la provincia de Salta junto con Jujuy, Tucumán, Chaco y Corriente presentan las tasas más altas de violencia de género del país.

En Argentina, según el INDEC se realizaron 260116 denuncias por violencia de género y en la provincia de Salta existen 16.218 denuncias y una tasa de 1,167 por cada 100.000 habitantes. La provincia se ubica en el cuarto lugar a nivel nacional según las estadísticas de la Coordinación de Políticas de Género y No Discriminación del Ministerio de Seguridad de la Nación. Según el Observatorio de Violencia contra las mujeres se incrementó un 21%, y las edades que más registraron denuncias son de mujeres entre 21 y 35 años, de acuerdo a la información aportada por los juzgados de violencia familiar y de género.

En la provincia de Salta aumentaron la cantidad de denuncias por violencia de género en distintos organismos del estado y se incrementaron los llamados al 911. En el 2020, se registraron 127812 llamadas al Sistema de Emergencia 911 vinculadas a violencia familiar y de género. De estas 58.363 fueron catalogadas como “violencia familiar en curso”, 5061 como “violencia de género” y 482 por “violencia familiar histórica” es decir que fueron denunciado luego que paso un tiempo de los hechos.

La violencia psicológica es la más denunciada. Luego el 40% de las denuncias que se realizaron fueron por violencia física dentro del hogar. La localidad que registra mayor cantidad de denuncias vinculadas a la violencia sexual es capital y luego sigue Metan con 164 casos según lo registrado por el Ministerio publico fiscal, el 911 y SAMEC.

La violencia que vive la mujer dentro y fuera de los hogares es alarmante y es necesario que desde el Estado nacional, provincial y municipal implemente políticas públicas para la atención integral de las mujeres y la disidencia para la prevención y acompañamiento en situaciones de violencia de género. Desde MuMalá se solicita «la implementación urgente de todas las medidas económicas anunciadas por el gobierno para víctimas de violencia de género y el colectivo travesti trans, que siguen con demoras burocráticas y clientelares (Programa Potenciar Trabajo, Programa Acompañar)».

En octubre de 2020 la legislatura se prorrogó por tercera vez la emergencia social por violencia de género que rige en la provincia desde el año 2014 hasta el año 2022.

A pesar de que se crearon programas y se implemento a nivel nacional un porcentaje del presupuesto anual nacional destinado a la prevención y tratamiento de la violencia de género la asistencia a la mujer y las disidencias todavía no es suficiente y existen agentes estatales que no se encuentran capacitados en la materia provocando una doble victimización. En las instituciones de asistencia a las victimas no se llevan a cabo de manera correcta los protocolos de acción acarreando a que muchas personas no denuncien o sean violentadas en estas instituciones principalmente en las comisarías.

En la provincia a pesar de la prorroga de la emergencia social por violencia de género, el presupuesto para este año no refleja una perspectiva de género. Para la Secretaría de Derechos Humanos se destinaron $786 mil; para la Asistencia y Acompañamiento a Víctimas de Delito, unos $ 8 millones, y para la Protección y Promoción de Derechos Humanos, más de $1.8 millones. Solo se destinan para el Programa de Atención a las Víctimas, $116.667 donde no se diferencia de otras victimas de otros delitos.