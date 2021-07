Es por eso que los operadores del Samec también quedaron imputados por la muerte del joven peluquero tucumano.

Ayer se conocieron algunos detalles de los motivos que llevaron a la fiscal Ana Inés Salinas Odorisio a imputar a cuatro policías y a cuatro operadores del Samec por la muerte del joven Matías Ruiz.

Los policías tuvieron al joven tirado en el piso por más de una hora. Esposado y desnudo, en un día helado. Además, por las cámaras la fiscal pudo comprobar que uno de esos efectivos empujó (o pateó) a Ruiz tirándolo al suelo y luego le puso un pie encima del cuerpo. (Es probable que esa sea la causa de muerte: el joven no pudo respirar bien por la presión del pie).

Los motivos por los cuales imputaron a los operadores también asusta. Según el análisis del material aportado por el Sistema de Emergencias 911 la primera llamada de auxilio ingresó a las 6.50 de la mañana. La policía llega al lugar a las 7.35 y vuelve a solicitar un móvil del Samec. Pasan 6 minutos y nada. Reiteran el pedido a las 7.41. Llaman por tercera vez a las 7.49, sin obtener respuestas de la unidad sanitaria. La ambulancia llegó a las 8.13. Por las grabaciones, se supo que el problema no fue de la ambulancia, sino de los operadores: desde el inicio del incidente, no hubo designación de ambulancia hasta horas 8.02. El operador recién hizo el pedido a esa hora: una hora y ocho minutos luego del primer llamado. 27 minutos después del primer pedido de la policía. La fiscal corroboró que en el sistema no se registran constancias sobre el motivo de la demora de la unidad de SAMEC como tampoco designaciones de otras unidades sanitarias por los operarios intervinientes, ocasionando esta demora.

Por eso el miércoles la fiscal imputó a estos cuatro operadores del Samec: Luis Alberto Rivas Pérez, Cristian Alejandro Huari, Gonzalo Federico Farfán, Marcela Silvana Giménez.