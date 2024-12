Yo te avise: La interna Avanza en La Libertad

Pareciera que Milei heredó más que una economía en crisis del gobierno anterior, como la interna salvaje que viene aflorando en la provincia de Salta de la mano de Orozco, Zapata y compañía.

Hace unos días Salta fue testigo de la interna feroz que se cocina dentro de la Libertad Avanza local, y es que una funcionaria acomodada por gente de LLA Nación denunció por todas sus redes y cuanta radio pudo alcanzar, que Emilia Orozco no la quería en su acto.

Seguido de esto, están las fuertes palabras de Griselda Galleguillos, una pseudo libertaria, conocedora de la política del valle y demagoga del más alto nivel. Griselda, movida por intereses que pocos conocen, apuntó contra el Diputado Nacional Carlos Zapata. Y es que lejos de querer acomodar los soldaditos en la provincia, los máximos referentes se pelean por egos, caja y lugares en las listas del año que viene.

El ya conocido enfrentamiento entre Orozco y Zapata sumó personajes a la novela, complejizando más aún el panorama para una lista de unidad para el año que viene, y más preocupante, la cohesión del bloque dentro de la Cámara Baja.

El acto de “lanzamiento” de LLA terminó con una belleza hegemónica disparando veneno contra la organizadora por no haber podido entrar al evento. Alba Quintar, afirma que se le impidió asistir al acto y apunta directamente a la Diputada Nacional Emilia Orozco.

El incidente se hizo público a través de las redes sociales de la “rubia menemista”, donde denuncia que alguien dentro de su propio partido le había prohibido la entrada al lanzamiento de La Libertad Avanza, espacio al que se afilió mucho antes que cualquiera de los Diputados Nacionales actuales. En su publicación, la funcionaria calificó la acción de caprichosa y discriminatoria, al señalar que no había recibido una razón comprensible para ser marginada del evento.

Emilia capitana

En las oficinas porteñas corre el rumor desde hace meses que a Emilia Orozco no la quieren de cabeza de lista por no ser rubia, a esto se le suma la pelea con la “rubia menemista” Quintar y uno termina creyéndose el chisme. Resulta que a Milei le gusta rodearse de gente rubia, caucásica y en lo posible de ojos claros, rasgos que Orozco no tiene.

A pesar del intento permanente de segregación, en LLA no comen vidrio y saben que Emilia mide bien en Salta y es de las más obsecuentes puertas afuera y puertas adentro, por lo que el Jefe la deja crecer aunque preferirían alguien más parecido a Quintar, Lemoine, Arrieta o la preferida, Pettovello. El camino hacia 2025 va a ser más difícil para Orozco que para otros cuadros de La Libertad Avanza en el resto del país, tiene enemigos dentro y fuera del partido.

Además, Emilia ha empezado a crear sus propias viudas del poder, por falta de tacto o por copiar las costumbres de sus padrinos políticos. Sea como sea, la construcción de una lista única y ordenada empieza a ser casi un sueño para Karina Milei.

Al armado de bandos se le suman jugadores, como la exconcejala que regalaba cervezas, o fiestas con stripers, incluso “fasitos” de marihuana para la comunidad 420 de Rosario de Lerma. Griselda es una jugadora de toda la cancha y escrúpulos para ella es una isla griega.

Zapata en tanto, prefiere no jugar a cielo abierto, y continúa armando lo que Alfredo le pidió en 2021. En miras a las próximas elecciones ejecutivas, los mandamases de Ahora Patria iniciaron conversaciones con todos los espacios políticos que portan algún número de votos para poder jugarle fuerte a Sáenz, aunque hasta ahora el gobernador ha sido mejor armador de frentes que ellos.

Si bien Sáenz no es bien visto en Casa Rosada, tampoco se terminan de pelear con él debido a la importancia de sus votos en el Congreso. Por esto y otros apoyos que Mieli aún necesita de Gustavo Ruperto, es que no hay un ataque desde Nación y dejan que sea Emilia u otras figuras, quienes marquen quien tiene el apoyo del gobierno y quien no.

De reojo

Tanto Romero como Sáenz son males necesarios para LLA, puesto que no son figuras en las que confían pero tampoco pueden pasar a ser del bando enemigo, obrando estratégicamente para contar con sus apoyos y a su vez liberar los fondos que hagan falta. Así como lo dijo el actual Senador Juan Carlos, él está por la plata.

En medio de las fiestas de fin de año empieza una carrera a muerte súbita para quienes quieren quedarse con la Marca LLA. Los armados que sostiene provincia le aseguran renovar bancas y seguir con la sartén por el mango contra Milei, mientras que desde CABA siguen inyectando dinero y trayendo “figuritas conocidas” para cooptar la mayor cantidad de votos posibles de La Libertad.

Quienes no quieran o no puedan entrar a LLA en Salta buscarán venderse a muy buen precio hasta entrada la mitad de año de 2025. Al tratarse de casi 2 de cada 3 posibles votantes, es entendible que muchos partidos están pintados de libertarios para arrastrar a sus arcas votantes distraídos.

Resta saber cómo jugarán los filo-peronistas, partidos progres, kioscos y los de izquierda contra lo que prometía ser una segunda oleada menemista, y va rumbo a ser un hijo bastardo del albertismo y el delaruismo. En los 90’ la mecha se prendió en el norte por conflictos con las Fuerzas y en las últimas horas empieza a verse el mismo síntoma, para no perder la costumbre, fin de año promete ser movidito, movidito.