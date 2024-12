En un reportaje el Gobernador ha definido la situación de sus funcionarios remitiéndose a sus épocas de estudiantina. Algunos se fueron reprobados y otros tienen materias pendientes y recuperatorio hasta marzo del año que viene. Pareciera poco tiempo para recuperar el tiempo perdido durante cinco años.

La crisis de toda la política fue expuesta durante este año por el gobierno libertario. La denominada “casta” ha padecido cimbronazos que la ciudadanía aprueba. Sin embargo, no todo lo que brilla es oro. Cuando la década infame, el conservadurismo encontró en Argentina fieles discípulos que entronizó en la Casa Rodada para dirigir los favores del Estado benefactor hacia sus intereses que comulgaban con los británicos en ferrocarriles, frigoríficos y empresas eléctricas. Cien años después Javier Milei es el representante actual del sector empresarial que concentra la riqueza y que digita tras bambalinas las decisiones del gobierno nacional.

A Salta también llegaron los coletazos y pareciera que la fórmula que aplicó en estos años Gustavo Sáenz no genera los mismos resultados en el humor ciudadano. La gente parece pedir más de sus representantes, sobre todo el destierro de privilegios y sueldos que no son compensados con tareas dignas y beneficiosas.

Ya no les basta la cantidad de obras que se inauguraron en cinco años. Quieren tributos claros que todavía no se han ofrendado. Qué podría cambiar Sáenz para conformarlos? Acaso puede prender la motosierra? Si el gobernador quiere un tercer mandato debiera comenzar a recortar lo que parece un abuso en medio de la crisis económica.

Seguimos tributando al Macro

¿Por qué seguir pagando al Grupo Macro por la agencia financiera cuando el negocio ya rinde miles de millones por tener cautivos a más de 100.000 familias salteñas a prácticas usurarias? ¿Se puede seguir destinando 57.000 millones de pesos al año para 23 senadores y 60 diputados que perciben altos sueldos y designan a familiares en lugar de asesores que los saquen de la ignorancia que exhiben todas las semanas? Hay algunos recortes que parecen necesarios.

A un año del segundo mandato, Gustavo Sáenz ya puede distinguir con nitidez a sus enemigos. El romerato herido por la derrota de Bettina Romero y urgido por la eventual jubilación de su máximo lider; Emiliano Estrada que ansía renovar su banca de diputado nacional y cuenta con el apoyo de Sergio Leavy y Cristina Kirchner; los dirigentes locales de La Libertad Avanza -Alfredo Olmedo junto a Carlos Zapata y Emilia Orozco- y otros dirigentes satélites lastimados y en el exilio como Manuel Santiago Godoy.

No quieren dejar la teta

Al margen de las quejas del Gobernador sobre la mala intención de quienes le imputan falsamente vínculos con el narcotráfico y se entrometen con su familia, también es cierto que muchos de sus funcionarios ya debieran dar el paso el costado porque incurren en excesos. Sabedores de que provocan un daño continuo a la imagen de su conductor, igualmente se resisten a dejar la teta. Son quienes tienen que recuperar materias hasta marzo o serán reemplazados.

Una rápida recopilación de antecedentes permite darle la razón al primer mandatario. Ministros, secretarios, diputados y funcionarios de sociedades y entes cobran sueldos y, algunos, ni siquiera van a trabajar.

Fumando un pocho rojo

Un caso excepcional es el de Martín de los Ríos, Ministro de la Producción que -según dicen- no tiene comunicación con sus secretarios y no produce nada. Las políticas mineras no pasan por sus manos, salvo cuando aparece con su poncho en las reuniones con empresarios que convoca la lobbysta con dobles intenciones Flavia Royón. Tampoco conduce las políticas ambientales, ni las industriales, ni las agropecuarias. Solamente el parentesco político con el gobernador parece asegurarle la permanencia.

Previas a marzo

El Ministro de Gobierno Ricardo Villada es otro que tiene varias materias pendientes y se augura que no pasará de curso. Dueño de un área con secretarías que Javier Milei haría desaparecer en estos tiempos -Mujer, Derechos Humanos, Participación Ciudadana y Defensa del Consumidor-, ha dejado de ser el ministro político. Quien desarrolla esta tarea es Sergio Camacho, el nuevo Coordinador de Enlace y Relaciones Políticas de la Gobernación y el que maneja la plata de los intendentes con Javier Diez Villa, el Secretario de Interior. Es otro de los que no quiere hablar con sus subalternos, y tampoco con los directores de la Autoridad Metropolitana de Transporte (AMT), pero sí conversa con los dueños de las empresas.

Ya nadie acude a Villada para pedir ni siquiera un favor. Cuestionado por varios de sus pares, intendentes y legisladores por sus intromisiones en el interior, también ha dejado alguna huella obscura en la contratación de camionetas y una nueva casa en Valle Escondido. En el Grand Bourg piensan en un retiro honorable para este veterano dirigente y quieren verlo en alguna lista como diputado provincial, aunque nadie le asegura la banca.

Se llevan varias materias

El Ministro de Desarrollo Social Mario Mimessi tampoco pudo lucirse en estos tiempos difíciles en donde Milei persigue a los planeros y exhuma negociados con la ayuda pública. Aunque goza de la ayuda de las parientas del Gobernador, no ha logrado imponer respeto en un gabinete que lo considera un extraño y que manejan solo dos personas. En jaque constante por las denuncias de su sucesor Franco Hernández Berni -que dialoga más con los saencistas que el propio Mimessi-, pocos lo ven con mucha batería para llegar al 2027.

En el rango de secretarías llamó la atención la declaración del Gobernador que prácticamente puso en carpeta la salida de Romina Sassarini de la Secretaría de Minería y Energía. Saenz se mostró propenso a jerarquizar el área de Minería al punto de convertirla en un ministerio, pero dejó en claro que el problema no es si el nombre o la estructura del área, sino la necesidad de que haya personas capaces. Hace mucho tiempo que las grandes inversoras de la provincia piden velocidad en los certificados ambientales y es un tema que esta funcionaria no pudo resolver. Para colmo, nunca quiere informar su trabajo a De los Ríos, porque se declara fiel y leal de Flavia Royón. Si la ex Secretaria de Energía de Nación ocupa en marzo el área minera, al menos podría salvar un cargo digno.

Expulsado y varios amonestados

Tal vez el golpe más fuerte en esta categoría lo produjo Benjamín Cruz como Secretario de Seguridad, hoy desterrado y enjuiciado. Pero no hay que olvidar a quienes se fueron como Abel Cornejo, o Juan Manuel Pulleiro, o Mario Peña y Marcelo Dominguez más recientemente.

Varios demostraron no tener capacidad suficiente para representar al saencismo en puestos clave. Habría que comenzar por el propio vicegobernador que hasta ahora no ha mostrado más que presencia en actos y procesiones. También estuvo puntual a la hora de cobrar la pauta publicitaria millonaria por un diario al que las malas lenguas le adjudican una tirada de cien ejemplares diarios que se reparten en confiterías de amigos. Estuvo involucrado en la firma de un decreto -mientras estuvo de interino-por el cual le adjudicó 8 hectáreas del aeropuerto a una sospechosa empresa.

En la Auditoría General hasta los empleados reniegan de Elsa Pereyra Maidana y Javier Cancinos. Ninguno de ellos ha logrado desbancar al ultraromerista Gustavo Ferraris que sigue llevando la batuta porque al menos sabe que tiene que hacer en el cargo. El Colegio Profesional de Ciencias Económicas cuestionó la designación de Pereyra en su momento porque no era economista. Para colmo, en su única aparición pública puso en dudas la gestión como Intendente de Mario Mimessi en Tartagal. Cancinos ya ha ingresado en la categoría de bochorno, ya que tiene como misión controlar funcionarios pero sus comportamientos hablan de malas prácticas. Su nueva esposa y su hijo son los funcionarios que lo acompañan en la oficina. Ni lo peor de la “Casta” se animó a tanto.

En la Corte de Justicia tampoco funcionaron los nombramientos y el más alto tribunal de la justicia salteña sigue bajo las manos de la urtubeycista Teresa Ovejero, sin críticas ni quejas de Alejandra Gauffin y María Edith Nallim, abogadas sin mayores antecedentes ni lauros que parecen vegetar en medio de la crisis que desataron los jueces oranenses, vinculados varios de ellos al narcotráfico. Aunque tienen asegurados sus lugares por una década mas, claro está que si tuvieran que rendir nadie apostaría un peso por su aprobación. ¿Pueden cobrar sueldos de 10 millones mensuales como comentan muchos?

En la Cámara de Diputados no dan respiro al escándalo. El presidente Esteban Amat Lacroix nunca pudo imponer el autoritarismo propio de los tabacaleros, y parece manejado por el ex romerista Raúl Medina que oficia de Secretario Legislativo. Los legisladores de esta cámara no respetan a nada ni a nadie, y exigen ante cada pedido de apoyo que los llame el propio gobernador o no ayudan. Las dos comisiones más importantes son conducidas por personas poco idóneas: Socorro Villamayor -que demoró casi cincuenta años en recibirse de abogada- preside la Comisión de Legislación General, mientras que Patricia Hucena, profesora de secundario, dirige la Comisión de Hacienda. ¿Cuál es el filtro para que una ley salga bien?

Marzo parece infundir terror a varios funcionarios que no quieren irse. Al igual que los que se quedan porque no saben cuáles serán los kilates del equipo que trabajará en este tiempo para asegurar el plan que los desvela: Quieren que Sáenz maneje el barco de la gobernación por un tercer mandato. Obvio, con todos ellos adentro y cobrando jugosos sueldos.