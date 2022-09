Un vecino de Villa Floresta expuso la situación que se vive por la falta de obras en el lugar. Por Gabriela Hernandez

El crecimiento poblacional y edilicio de la ciudad de Salta tiene que ser acompañado por una planificación e inversión acorde destinada al mantenimiento y crecimiento de la misma. Las obras tiene que poder contener a los salteños a medida que la ciudad se expande y aumenta las necesidades de la población, se debe ver a Salta como lo que es «una ciudad cada vez más grande» que no se debe gobernar como pueblo pequeño.

«Todas nuestras calles están hechas de un lodo de materia fecal, no se salva ni una, da pena y asco transitar por ellas, ver nuestros hijos y nietos resignados a transitar sumisos a la misma, no es hora de decir basta?» Dice la frase más fuerte que escribió Federico Elejalde, un vecino que se plantó para exponer cómo es vivir en lo que ellos consideran una zona olvidada por los gobiernos.

El comunicado completo

«Estimados vecinos, voy a escribirles con el corazón desgarrado, de vivir en esta Villa desde hace más de 40 años, está zona se ha convertido en la ciudad del derrame cloacal, todas nuestras calles están hecho un lodo de materia fecal, no se salva ni una, da pena y asco transitar por ellas, ver nuestros hijos y nietos resignados a transitar sumisos la misma, no es hora de decir basta? Mostrar con actos concretos que somos ciudadanos de esta ciudad, en uno de los barrios más viejos de Salta, será x eso que nos abandonaron, se mezcla el abandono con la inseguridad, la indolencia total e indiferencia del estado provincial y municipal, no se hacen obras NADA, ABSOLUTAMENTE NADA, pero es que nosotros no tomamos acciones para visibilizar nuestra tragedia, ser vecinos de Villa Mitre, se preguntaron porque otros barrios progresan, da envidia andar por la Zona Norte o Sur de la ciudad, es que somos ciudadanos de cuarta está en nosotros decir basta, debemos convocarnos todo sin excepción y hacer una acción ejemplificadora que visibilice nuestro drama. Por mi parte estoy por presentar una nota a Aguas del Norte responsabilizando los directivos por lo que pasa con las aguas servidas en defensa de la salud de mi nieto y la mía propia y voy a denunciarlos penalmente a los directivos por negligencia e incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos. No tenemos agua corriente pero si servida, los ómnibus son un desastre, la seguridad, bien gracias. Es hora, los llamo a la reflexión y les pido que entre todos accionemos, propongamonos a dar pelea por nuestra calidad de vida».

La publicación se realizó en el grupo «Clasificados zona este (Floresta y alrededores)» y tuvo mucho apoyo algunos de los comentarios expusieron más falencias de lo que ahí sucede:

«Cuánta verdad..es lo mismo q pienso hace 49 años q vivo en floresta ..pasaron aaños para tener agua corriente y otros más para que haya red cloacal …y no sé cuántos años más pasarán para tener gas natural ..es injusto q barrios nuevos tengan de todo y nosotros nada ..cómo podríamos acompañarla en esto?en floresta no existe un centro vecinal ?parece q no»

Otro comentario dice: «Soy de Villa Mitre y es todo verdad lo que dice. Miles de veces resbalé con esa pérdida en la calle es algo de todos los días, un día más otro día menos pero todos los días seguro! En la esquina viven cayendo motos por lo baboso que está la calle🤢. Yo no entiendo cómo la gente que vive sobre Pompillo Guzmán pueden estar tranquilos con eso. Es un asco realmente!

Y por otro lado también es verdad que TODO ZONA ESTE ES UNA CA*ADA, ¿quién viene a visitar estos barrios? No hay nada, las calles olvidadas, inclusive los semáforos, los faroles de luz. En todas las otras zonas hay un parque, Zona Norte el Bicentenario, Zona Sur parque Sur, zona noroeste Plaza España, Zona Sureste Parque de la Familia.

Si arman algún grupo yo me uno😉📣»

«Se considera barrio popular a los barrios vulnerables en los que viven al menos 8 familias agrupadas o contiguas, donde más de la mitad de la población no cuenta con título de propiedad del acceso al suelo ni acceso regular a dos, o más, de los servicios básicos” (red de agua corriente, red de energía eléctrica con medidor domiciliario y/o red cloacal). Ver: RENABAP (2020) Argentina.gob.ar Recuperado: https://www.argentina.gob.ar/ noticias/barrios-populares.». En la zona también hay familias que se asentaron hace años y que no cuentan con servicios básicos.

Consecuencias de vivir en permanente contacto con aguas servidas

Para la salud: (Por Joaquín Navarro

Dr. en Ciencias Biológicas – Prof. Asociado de la Cátedra de Problemática Ambiental (UNC)

Fuente: http://ar.geocities.com/foroambientalcba)

Las aguas cloacales sin tratamiento son portadoras de bacterias entéricas, como por ejemplo Escherichia coli (que precisamente es utilizada como un indicador de contaminación fecal de aguas). Si bien la mayoría de las cepas de esta bacteria son inocuas y viven en los intestinos de los seres humanos y animales saludables, existe una cepa (llamada O157:H7) que produce una potente toxina que es responsable de severas diarreas y del síndrome urémico hemolítico, que puede afectar seriamente a los niños pequeños y a los ancianos. Además de esta bacteria, suelen estar presentes otras altamente peligrosas para la salud (por ejemplo especies de los Géneros Salmonella, Shigella, Leptospira, Campylobacter jejuni y el Vibrio cholerae). Todas estas generan trastornos que van desde fiebre, debilidad, nauseas, retortijones, vómitos y calambres, hasta enfermedades entéricas y pulmonares graves (por ejemplo: diarreas, shigelosis, fiebre tifoidea, leptospirosis y cólera).

Estas aguas negras pueden servir a la transmisión de diversos virus (Adenovirus, Rotavirus, Enterovirus, Virus Norwalk), por ejemplo agentes causales de afecciones intestinales y el responsable de la poliomielitis y el de la hepatitis A.

Pueden encontrase asimismo hongos microscópicos, como por ejemplo Aspergillus. Cerca de veinte especies de este hongo son causantes de un grupo de enfermedades (denominadas aspergillosis) que afectan a los seres humanos y animales (peces, mamíferos, aves e insectos). Estas dolencias van desde cuadros de tipo alérgico (broncopulmonares y sinusitis), hasta infecciones generalizadas que ponen en riesgo la vida de las personas que sufren alteraciones del sistema inmunológico. Algunas especies de este hongo pueden contaminar granos y raciones almacenados, produciendo varios tipos de toxinas, cuya ingestión puede inducir efectos letales o cancerígenos, particularmente en animales.

También en las aguas cloacales pueden hallarse diversos parásitos intestinales, como protozoarios (ej.: Entamoeba, Cryptosporidium parvum, Balantidium coli y Giardia lamblia), gusanos helmintos como nemátodos (Ascaris lumbricoides), Ancylostoma, Trichuris y huevos de tenias.

La ruta primaria de exposición a los múltiples organismos presentes en aguas negras, es el contacto mano-boca o la “ruta fecal-oral”, la cual puede ocurrir durante ingestión de alimentos o agua (contaminadas directamente por salpicadura, manipulación sin observar higiene adecuada de manos o utensilios, o indirectamente por agentes vectores, como por ejemplo las moscas), al fumar, o al tocarse el rostro con las manos o guantes contaminados. La inhalación de aerosoles conteniendo microorganismos es menos común, pero puede ser una vía importante de ingreso de estos organismos en determinadas situaciones. En el caso particular que tratamos aquí, el tránsito vehicular genera aerosoles y abundantes salpicaduras, que llegan directamente a las personas, animales, ropas, etc. y que además pueden transportarse por acción del viento hasta una distancia considerable. Si bien la absorción de éstos microorganismos a través de la piel es poco probable, puede darse cuando ésta se encuentra dañada previamente (sea por cortes, raspones, pinchazos, quemaduras o herida de otro tipo). Las membranas mucosas (en nariz y ojos) también proveen una vía de entrada más a los organismos patógenos.

Finalmente, en esta agua suelen existir otros elementos contaminantes como por ejemplo hidrocarburos como el diclorobenceno (provenientes de las pastillas desodorantes de inodoros) y alquil-benceno (provenientes de los detergentes biodegradables), y eventualmente hasta desechos origen industrial, cuya presencia y concentración varían considerablemente, de acuerdo a la época del año y a la existencia o no de conexiones clandestinas a la red cloacal.

La zona este pide obras, se cansaron de ser un barrio marginado en donde las malas condiciones se mezclan con la inseguridad. Adjuntamos un mapa para que los gobiernos no se olviden que la zona este existe