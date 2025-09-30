Al momento de controlar el rodado, los funcionarios percibieron un fuerte olor a pegamento.

Sobre la intersección de las Rutas Nacionales N° 9/34, a la altura del kilómetro 1.545, los efectivos de la Sección Seguridad Vial “Cabeza de Buey” dependiente del Escuadrón 45 “Salta” realizaron las señales de detención a un automóvil Peugeot 408, que estaba ocupado por dos hombres mayores de edad.

Al continuar con el registro de los ocupantes, quienes viajaban desde Salta hacia Buenos Aires, los gendarmes percibieron un fuerte olor a pegamento que provenía del torpedo.

Ante la posibilidad de estar frente a un hecho ilícito, los funcionarios procedieron a inspeccionar minuciosamente la zona y extrajeron 45 “ladrillos” que contenían una sustancia blancuzca.

El personal de Criminalística y Estudios Forenses efectuó las pruebas de campo Narcotest sobre la sustancia hallada, las cuales confirmaron la existencia de 47 kilos 972 gramos de cocaína.

Informado sobre los hechos, la Unidad Fiscal Federal de Salta orientó el decomiso del estupefaciente, el vehículo, dos celulares y dinero en efectivo. Además, ambos involucrados quedaron detenidos en infracción a la Ley 23.737.