Gastón Toro, consultor político, propietario de Grupo Feedback realizó un análisis del debate presidencial rumbo al balotaje, brindó críticas a los diferentes métodos de las encuestas y aseguró que va a ser la elección con mayor cantidad de ausentismo y voto en blanco de la historia democrática.

Andrea Sztychmasjter

Gastón Toro es analista político cordobés, la semana pasada estuvo en la Universidad Nacional de Salta donde brindó una conferencia respecto a las desventajas que tiene la utilización del Método CAWI, encuestas online y telefónicas, respecto a la representatividad de la muestra, a las respuestas de partidistas y simpatizantes, respuestas de Trolls y Bots y sobre la información falsa.

Posterior al debate presidencial entre los dos contrincantes, Toro realizó un análisis en donde detalló que el candidato ministro fue quien salió fortalecido y se lo vio más preparado y ‘coucheado: “Creo que la estrategia de Massa en el primer segmento sobre economía, donde podía correr más riegos “Esto de por sí o por no que es una estrategia de Lula Da Silva que usó Massa en el debate, que ya hizo el grupo brasilero en su campaña. Como consultor me sorprendió el manejo sobre cuestiones del estado de algunos temas que se trataron, de Javier Milei”, describió el consultor.

Señaló que a su entender los debates si sirve para tracción de algún que otro porcentual de indecisos que todavía es alto, en un contexto de “agotamiento y cansancio social”.

Específicamente sobre las definiciones del domingo, Toro, describió que estas elecciones poseen características únicas en los últimos 100 años de la historia Argentina. Entre ellas señaló que es la primera vez que un candidato con un partido creado hace dos años llega a una presidencial, es la primera vez que la UCR ni siquiera en formato de alianzas llega a una final en segunda vuelta, es la primera vez que en medio de unas crisis económicas llega un candidato y con chances de ganar y ser presidente.

Describió que el domingo va a haber “Alto ausentismo, con dos candidatos que no enamoran. Yo calculo que no supere el 65, 67% de electores y va a haber mucha cantidad de voto en blanco que quizás sea el más alto en la historia de la historia democrática Argentina cerca de los dos dígitos”.

Criticas a las encuestas

Sobre las encuestas, y la crítica a que no pudieron identificar el gran triunfo de Javier Milei en todo el país, Toro manifestó que desde su consultora realizan un trabajo de campo “en estas elecciones a nivel nacional no hemos hecho porque son muy costosas y no se pueden hacer en pocos días. En realidad, lo que son las encuestas telefónicas y en redes no tienen ningún tipo de validez científica, no se equivocan las encuestas, se equivocan las metodologías. Los estudios de campos si están bien aplicados son asertivos”.

El voto de Schiaretti

Toro señaló que le “sorprendió” la postura agresiva que tomó con Massa, “desconozco si tuvo algún acuerdo con Massa”.

Era informática

Sobre la coyuntura y la actualidad de los días anteriores a las elecciones que muchos analistas consideran como claves para marcar el final de los resultados. Toro consideró que “Puede suceder cualquier cosa. En la era de la hipercomunicación, que todo se viraliza de manera automática, que no sabes el origen, que no lo podés frenar, puede pasar cualquier cosa incluso el mismo día de la elección”.