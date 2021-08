12 apóstoles representantes de la Cámara alta fueron los elegidos. El senado salteño volverá a tener una sola mujer.

En la Cámara de Senadores ingresarán el próximo 10 de diciembre, 12 senadores, algunos nuevos y otros que conservan la banca. De todas formas, todos son hombres por lo que el senado volverá a tener a una única mujer en la cámara alta.

En San Carlos asumirá Sonia Magno (PJ), ex concejal y ex jefa comunal del municipio, con un 44,31% de votos. La que no logró renovar su banca fue Silvina Abilés, que iba por el frente saencista Gana Salta y no pudo superar a Miguel Calabró (FdT), que obtuvo al 43,36% de votantes. Abilés es actualmente la única mujer en el senado sin embargo también fue criticada por sus posiciones anti derechos femeninos. Lo que a las claras establece que el hecho que haya una mujer en un puesto de decisión no va a significar que verdaderamente defienda la agenda de los feminismos.

Los nuevos senadores que asumen son:

CAPITAL

Emiliano Durand (Unidos Por Salta)

LA CALDERA

Miguel Calabro (Frente De Todos)

GENERAL GÜEMES

Carlos Rosso (Primero Salta)

CAFAYATE

Sergio Saldaño (Unidos Por Salta)

CACHI

Walter Wayar (Salta Para Todos)

CHICOANA

Esteban D Andrea Cornejo (Partido Renovador De Salta)

GUACHIPAS

Diego Evaristo Cari (Salta Para Todos)

LA POMA

Dani Nolasco (Memoria y Movilización)

LOS ANDES

Leopoldo Salva (Unidos por Salta)

MOLINOS

Walter Aban (Gana Salta)

ROSARIO DE LERMA

Sergio Ramos (Gana Salta)

SAN CARLOS

Sonia Magno (PJ)