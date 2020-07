Aseguran que no están garantizadas las condiciones sanitarias.

Los docentes agrupados en Alternativa Docente, agrupación política sindical del MST en el FIT Unidad, participaron de la asamblea con Docentes Autoconvocados de Capital el sábado 18. Las maestras abordaron las problemáticas en el contexto de pandemia y expresaron el rechazo de las resoluciones 140 y 145, por inconsultas. Asimismo, dijeron que no volverán a clases, hasta tanto no se garanticen las condiciones sanitarias.

También le exigen al gobierno provincial realizar testeos masivos y la capacitación de toda la comunidad educativa sobre las cuestiones sanitarias pertinentes a la lucha contra la pandemia Covid-19.

Estos son otros puntos:

• Derecho a Veto por parte de los Docentes si las condiciones sanitarias de la Institución no son las adecuadas para atender el protocolo.

• Establecer comisiones de Hijiene y Seguridad por Institución.

• Que el gobierno garantice la provisión de los elementos de seguridad personal para todos los miembros de la Comunidad Educativa, garantizando condiciones Equitativas.

• Exigir el Cumplimiento de la Ley Nacional Nº 19587 – dto 3478, y de la ley Provincial Nº 7467.

• Que se elabore un plan educativo acorde a la provincia y sus realidades regionales con la participación de la Docencia.

• Solicitar la pronta realización de Congresos Pedagógicos, con toda lo Docencia, para definir el protocolo y las condiciones de retorno.

• Ampliar la cantidad de ordenanzas a 1 por cada 50 alumnos.

• Gabinetes cicopedagógicos 1 cada 150 alumnos.

• Solicitar nombramiento de docentes auxiliares para garantizar la eficacia en en reinicio del ciclo.

• Exigir que el gobierno garantice la provisión de los elementos tecnológicos necesarios, PCs, conectividad, etc., todos los miembros de la Comunidad Educativa, con capacitaciones en servicio, para garantizar una continuidad pedagógica eficaz e inclusiva.

• Regular el Teletrabajo.

• Rechazar las designaciones a término en Terciarios, retomando los Concursos Regulares.

• Exigir la continuidad de las carreras de Nivel Superior, reabriendo comisiones sin cupo.

• Exigir la inmediata regularización del funcionamiento de Junta.

• Exigir la inmediata designación de los docentes que no fueron designados.

• Régimen de titularizaciones para todos los niveles.

• Jubilación con 25 años de servicio sin límites de edad.

• Representación de docentes de nivel terciario en el cuerpo de delegados

• Solicitar 5 delegados por Capital dado el tamaño del Departamento.

• Convocar a una movilización docente para visibilizar la problemática del sector y sus demandas.

• Impulsar, desde esta Asamblea, la convocatoria de una Asamblea Provincial de Docentes Autoconvocados a la mayor brevedad.

• Coordinar acciones en común ente los docentes y los estudiantes, en pos de reforzar las trayectorias escolares, articulando con las coordinadoras estudiantiles.

• Aplicar un salario de cuarentena para todos los docentes que hayan trabajado un mínimo de 3 meses el año 2019, de un valor 30000$.

• Inmediata reapertura de paritarias con los Delegados de los Docentes Autoconvocados de la Provincia, reafirmando el pliego construido en la Asamblea provincial de Metán, solicitando el 30% con cláusula Indexatoria.

• Ratificar a los Delegados presentes en esta Asamblea, Profesor Ignacio Boasso y Profesora María Motoya, reafirmándolos como voceros de la Docencia de Capital

• Mandatar a los Delegados del Departamento para elevar el presente pliego al gobierno.