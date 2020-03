En el marco del día internacional de la mujer quedó inaugurado en el edificio del CIF el pabellón Cinthia Vanesa Fernández, en memoria de la joven asesinada en 2011 y de la lucha de su madre Ana.

El nombre Cinthia Fernández fue propuesto por el procurador General Abel Cornejo en la última reunión del comité de Evaluación de Femicidios, Transfemicidios y Violencia de Género. Su nombre será impuesto a uno de los pabellones del Cuerpo de Investigadores Fiscales (CIF).

Además del procurador General, del acto participaron: la directora del CIF María Luján Sodero Calvet, el defensor general de la provincia y abogado en la causa Pedro García Castiella; la presidenta de la fundación «Cinthia Fernández», Ana Fernández, el fiscal de Estado, Juan Agustín Pérez Alsina; el ministro de Gobierno, Derechos Humanos, Trabajo y Justicia, Ricardo Villada; la ministra de Desarrollo Social, Verónica Figueroa; el ministro de Seguridad, Juan Manuel Pulleiro; la secretaria de Desarrollo Agropecuario, Milagros Patrón Costas; la secretaria de Derechos Humanos, Mariana Reyes y el presidente del Colegio de Magistrados y Funcionarios, Eduardo Barrionuevo.

La madre de Cinthia declaró durante el acto: «la Justicia perversa me arrastró más de ocho años, le seguiré dando batalla al sistema, por todas las mujeres que aún no tienen justicia. Nadie me callará ni me voy a arrodillar a ningún mortal en búsqueda de verdad»