Con una antelación de cuatro años y medio el exnochero Kike Teruel confirmó que incursionará en la política y no estará en la chiquita. Quiere ser el próximo gobernador de Salta.

En los últimos años, la música popular salteña ha realizado aportes invaluables a la política local a través de baluartes como José García, David Leiva y el bicidiputado. Ahora podría sumarse una cuarta estrella con la (¿prematura?) incorporación de «Kike» Teruel del grupo Los Nocheros.

En una entrevista con Infobae, el cantante expresó sus ganas de sumergirse en el mundo de la política. “Quiero hacer ahora un trabajo social porque me gusta, no por la política. Hoy está espantoso. Yo me muero si mañana la gente cree que una puerta de mi casa la hice con la política, porque nos costó mucho y no lo voy a tirar por tierra”, aclaró.

Sin embargo, aclaró que no no será en el corto plazo: «No estoy preparado y todavía no soy diferente porque no te voy a mentir: si yo me meto me gustaría liderar algo. ¿Para qué lo voy a hacer? No me gustaría andar atrás de nadie».

A la hora de apuntar a un cargo, el nochero no se quedó en el chiquitaje. —¿Te gustaría ser gobernador de Salta?, le preguntaron.

—Sí, claro. Sí, me gustaría ser líder. Pero me falta un montón. Que lo puedo llegar a hacer creo que sí porque con Los Nocheros tampoco pensé que íbamos a ser líderes de un movimiento popular y lo fuimos, ¿me entendés? Pero tenía compañeros: tenía la mejor voz, tenía el mejor armonizador, teníamos cabeza. Entonces, lo mismo me gustaría.

De arranque, el nochero no comenzó bien: Reconoció que no vota casi nunca y hasta defendió el voto optativo. Hay que pensar bien. Yo no voto mucho, te voy a ser sincero, no voto casi nunca. El voto tiene que ser optativo. Es más sano que sea un voto optativo que vos te informes a ver qué te ofrece cada uno a que vas a votar al que más sale.