Pasó de todo esta semana. A nivel nacional se están tirando golpes bajos; en Salta, también. Lo más llamativo fue la forma en que Bettina Romero anunció que no será candidata.

L. S.

Bettina, la que se quedó con ganas de ser candidata

“Me ofrecieron ser candidata a nivel nacional, pero mi compromiso es terminar las obras en curso”, dijo Bettina Romero, después de que le cerraran la puerta a su candidatura. Pobre, se moría de ganas de ir a ocupar una banca en el Congreso (premio consuelo después de la dura derrota en su intento de reelección en la Muni), así que no le quedó otra que inventar que fue ella la que rechazó ser candidata; aunque en el ambiente político se sabe que no pudo ser candidata porque después de perder la elección del 14 de mayo la empezaron a medir mediante distintos tipos de sondeos y media 0000.

“Me ofrecieron ser candidata a nivel nacional, pero mi compromiso es terminar las obras en curso. Esto es cumplir con mi rol como Intendenta y mi responsabilidad es estar presente en la Capital, haciendo lo que siempre hice, obras para transformar los barrios”, mintió .

Por las dudas puso un par de fichas a Horacio Rodríguez Larreta. “Larreta es generoso, atiende las necesidades de la gente y se involucra profundamente. Las PASO son la oportunidad en las que cada Argentino podrá analizar, que es lo que hizo cada candidato. Ya no hay margen para la improvisación”, dijo Bettina. “Se vienen años cada vez más difíciles y creo que el mejor camino es acompañar a Larreta y Morales para gobernar el rumbo del país», concluyó Romero.

Se ve que el plan Z de Bettina es un carguito con el PRO. Tal como sucedió antes de que fuera diputada. Macri le inventó un cargo que, cuando ella fue legisladora provincial, se disolvió. Un cargo a medida.

Teruel, el que quiere ser político y odia a los políticos

“Los políticos salen más que Coldplay, ¿me entendés? Tienen más vía pública que Luis Miguel”, la frase pertenece a Kike Teruel, ya casi ex de Los Nocheros. En una extensa entrevista a Infobae dijo que sueña con ser gobernador aunque también sostuvo que “el voto debería ser optativo; yo no voto casi nunca”.

Así se justificó: “Porque no les creo. Porque no voy a votar por alguien que desconozco. Las listas sábanas esas conozco a uno y a nadie más. Y de ese uno muchas veces no comparto. Hace como 20 años, el primer Mirtha Legrand que hicimos, había elecciones y Mirtha me dice: “¿A quién vas a votar?”. “No, no voto”. Y me dice: “¿No vas a poder viajar, no vas a poder…?”. “No”. “¿Cómo no?”. Le digo: “¿Por qué no?”. El voto tiene que ser optativo. Es más sano que sea un voto optativo que vos te informes a ver qué te ofrece cada uno a que vas a votar al que más sale. Los políticos salen más que Coldplay, ¿me entendés? Tienen más vía pública que Luis Miguel. Eso a mí me jode mucho porque eso lo paga la gente, lo pagamos nosotros. Y se ve mucho las caras y demás. A mí me molesta mucho toda esa parte. Ese sistema no lo voy a poder cambiar. ¿Quién soy yo para bajar de un día para otro un sistema que ya está anclado en este país? Entonces yo sí, me gustaría. Pero como te digo: no es porque tengo espíritu de líder. Simplemente porque me gustaría hacer algo que nadie me baje línea porque mi trabajo sí sería social, y yo estoy seguro que sería así. Pero no va a pasar”.

Mientras no siga desafinando sobre el escenario, todo bien.

Palos para Nanni

“Ulúa” Vázquez dijo sobre Miguel Nanni: “hay que preguntarle sobre los valores de la UCR a ver si se acuerda alguno”

El abogado y ex presidente de la Convención Provincial Salta, se ensañó con el cafayateño.

Vázquez está furioso porque oficializaron la lista sin consultar a otros participantes de su partido.

“El partido radical no está en la lista de Miguel Nanni, creo que Nanni abandonó el radicalismo”, afirmó Vázquez, destacando su preocupación por la falta de representación genuina de los valores y principios de la UCR en la propuesta electoral de Nanni.

Ahí fue cuando dijo: “Habría que preguntarle sobre los valores de la Unión Cívica Radical, a ver si se acuerda alguno. Alem e Yrigoyen hablaban de las costumbres éticas, evidentemente no tiene idea de eso”.

Vázquez llegó a calificar a Nanni de “infame y desleal”.

En cuanto a la campaña de Nanni, Vázquez señaló que el candidato amagó con postularse a Gobernador, pero lamentó la falta de presencia en el interior de la provincia. “No hubo campaña en el interior, no hubo un cartel en la entrada de Metán, Rosario u Orán. Eso la gente de la Capital no lo sabe”, afirmó.

Sin ideas

“Nadie, nadie votaría jamás, y lo digo con toda la buena leche del mundo, nadie quiere votar a un discapacitado”. Esta frase salió de la boca de Lucas Luna, precandidato a diputado del Parlasur por el espacio de Javier Milei. A quien se refería Luna era al primer legislador de Juntos por el Cambio, Franco Rinaldi, otro influencer de ideas liberales.

El hecho sucedió en un encuentro virtual en los llamados “espacios” de Twitter. Allí, en un debate, el precandidato al Parlasur de La Libertad Avanza lanzó estos dichos discriminatorios a quien encabeza la lista de candidatos a legisladores de Jorge Macri.

Viene floja la campaña nacional.