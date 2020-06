Señalan como una “peligrosa impostura” la Resolución 140 emitida por el Ministerio de Educación de la provincia de Salta para el retorno a las actividades educativas en el sector público y privado a partir del 29 de Junio de este año.

“Cuando tenemos un 44 % del personal docente y 2500 ordenanzas en toda la provincia, cuya salud constituye factores de riesgo por enfermedades pre existentes. Vale indicar que afecta al personal directivo, administrativos y en caso de exámenes a docentes en general y alumnos”, describieron en un comunicado que reproducimos a continuación:

La Resolución 140 emitida por el Ministerio de Educación dela provincia de Salta para el retorno a las actividades educativas en el sector público y privado a partir del 29 de Junio de este año, es una peligrosa impostura. No hay obras de infraestructura, ni nombramiento de personal y mucho menos recursos de limpieza para las escuelas.

Tiene graves inconsistencias y aquí te presentamos algunos aspectos.

1) Como el Ministerio sabe que está en falta frente a los futuros reclamos por cobertura de ART del personal de educación, establecieron el Articulo 6 para borrar lo que dicen los artículos 1, 2,,3, 4 y 5. Dice el Articulo 6: ESTABLCER QUE NO DEBERAN RETOMAR LAS ACTIVIDADES, EN AQUELLAS INSTITUCIONES DONDE NO PUEDA GARANTIZARSE EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROTOCOLOS APROBADOS EN LA PRESENTE. Esto quiere decir que si falta uno de los pasos indicados o los mismos no son respetados es motivo para no retomar la actividad. Los docentes nos tenemos que convertir en órganos de control y supervisión. Ante este hecho, presentar nota modelo donde nos retiramos “por incumplimiento del protocolo de bioseguridad en base a lo que establece el Articulo 6”. Ya que además un reelevamiento de la docencia provincial también develó que el 80% de las escuelas no están en condiciones para cumplir con los requisitos del protocolo, debido a años de desinversión y abandono.

2) El Artículo 7 buscar descargar toda la responsabilidad del gobierno en el personal docente, estableciendo que cada docente deberá firmar una planilla en concepto de DECLARACIÓN JURADA, aceptando que no tiene COVID -19, ni síntomas, ni que estuvo en contacto con un sospechoso o caso confirmado. ¿Acaso no saben las autoridades que existen los asintomáticos? Si un docente asintomático firma esa planilla y luego contagia a sus compañeros o alumnos les cabe una Denuncia Penal en el Fuero Federal cuando se establezca el árbol epidemiológico. Debemos exigir el análisis de hisopado que es el único método científico y rechazar la firma de la declaración jurada mediante nota modelo “por carecer de método científico, atentar contra la salud pública. La sola firma de dicha Declaracion Jurada puede formar parte de los elementos suficientes para ser imputarlo por el artículo 205 del Código Penal, que preveé penas de reclusión o prisión de tres a quince años para quien propagare una enfermedad peligrosa y contagiosa para las personas.

3) “Dos Trapos de Piso a la entrada de la Escuela” No es increíble es criminal. Pide la limpieza de los baños por cada vez que sea usado, limpieza de escritorios y señalamiento del piso. Pero no mandó los recursos necesarios, hay escuelas sin agua y sin personal, actualmente están trabajando ordenanzas que son personal de riesgo .

Estas medidas que son totalmente insuficientes tampoco podrán ser cumplidas por falta de insumos.

Pero aun peor el Anexo I dice que si el personal se siente mal cuando este en la escuela se debe llamar al 911 y se suspenderá las actividades hasta que el caso sea confirmado. Pero eso significa una peligrosa exposición de todos y de nuestras familias.

4) La Resolución aparece justo cuando la AMT acaba de cancelar los servicios de transporte en el Norte por temor a la circulación de las personas y la propagación de la enfermedad que sigue sumando casos en la provincia. Ya es difícil ingresar a las localidades por los controles del COE en los accesos, con estas restricciones de la AMT será casi imposible usar el transporte púbico para los trabajadores.

Llamamos a los docentes a rechazar esta resolución, a poner de nuevo en pie nuestra asamblea provincial y a la manifestación callejera ante semejante intento del gobierno, de imponernos una vuelta a clases cuando no hay condiciones.

Repudiamos una vez más a la intergremial que ha entregado históricamente el salario y ahora entrega la vida y la salud de toda la comunidad educativa a la política criminal del gobierno. Llamamos a las familias de nuestros estudiantes a rechazar y repudiar este protocolo y a unirse con la docencia para imponerle al ministerio un protocolo que de verdad proteja a la comunidad educativa, porque actualmente no hay condiciones para volver a clases.

Proponemos:

– Salario igual al costo de la canasta familiar

– Límite de 10 alumnos por aula

– Infraestructura y contratación docentes como titulares para garantizarlo

– Insumos de limpieza y contratación de más ordenanzas a razón de uno cada 50 alumnos para garantizar las condiciones de bioseguridad

– Sistema de transporte adecuado y gratuito

– Jubilación con 25 años de servicio y 82% móvil para resguardar a las compañera/os de riesgo

– Gabinete psicopedagógico cada 150 alumnos y docentes de apoyo e integradores para los alumnos de todos los grados y niveles

– Que las condiciones y el momento de regreso a clases sean resueltas por las bases docentes y no por un estado y gobiernos y burócratas sindicales que han sido partícipes históricos de la destrucción del sistema educativo. Congreso pedagógico

– No al pago de la deuda externa y nacionalización de la banca y el comercio exterior bajo control de los trabajadores para garantizar los recursos para un adecuado proceso educativo

– Centralización del sistema de salud privada y por un verdadero refuerzo del sistema bajo control de los trabajadores. Sin un adecuado sistema de salud no se puede volver a clases.

– Mientras no se vuelva a clases presenciales, que se garanticen los insumos tecnológicos necesarios para el trabajo virtual, se elimine el sobre trabajo y se garanticen los insumos necesarios para su cursada. Kits escolares, etc. Que ningin estudiante quede libre y sea expulsado del sistema educativo

– Por la unidad con las familias de los alumnos para defender este pliego y la educación

– por un gran frente de lucha bajo este programa con todas las tendencias que respeten los métodos democráticos

– Por la organización docente democrática e independiente de los gobiernos de turno. Por una dirección clasista y bajo control de las bases. Por la recuperación de la ADP y el resto de los gremios para que la misma vuelva a ser una herramienta de lucha docente y no un ariete gubernamental contra la docencia.

TRIBUNA DOCENTE