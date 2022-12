Al ser consultado sobre sus deseos de en algún momento llegar a ser Presidente, afirmó: “Me gustaría”. “Mejor que el que está ahora y que el que estaba antes seguro que lo voy a hacer, por lo menos tengo tres ideas”.

Juan Grabois habló luego de la condena a seis años de prisión a Cristina Kirchner y se mostró consternado: «hace mucho que no siento esta mezcla de emociones de orgullo y de no entender lo que está pasando». En declaraciones televisivas, el dirigente social de la CTEP cercano a la vicepresidenta admitió que estaría dispuesto a ser Presidente, luego de que Cristina asegurara que no será candidata en 2023.

En diálogo con Alejandro Fantino, afirmó que hablar de candidaturas es «desagradable» en este contexto pero no descartó algún día ocupar el sillón de Rivadavia y se autohalagó en referencia a Alberto Fernández y Mauricio Macri.

“Hace mucho que no siento esta mezcla de emociones de orgullo y de no entender lo que está pasando”, manifestó Grabois. “El orgullo de que haya alguien capaz de renunciar a algo y que tenga los ovarios que no tiene ningún político de los varoncitos que hay en Argentina para decir ‘yo me la banco, sé lo que represento, me quedo sin fueros y voy a defender mis convicciones’, cuando el 99% de los políticos argentinos hubiesen huido como ratas al lugar número 14 de la lista de diputados de la provincia de no se donde para tener los fueros y no ir en cana. Fue una muestra de valentía. El coraje y la inteligencia de Cristina no se la pueden discutir ni los que la acusan”, agregó el dirigente del Frente Patria Grande y del Movimiento Trabajadores Excluidos (MTE).

“Cristina está diciendo ‘yo renuncio a los fueros’. Lo que Cristina dice, Cristina lo hace, no tiene doble discurso, no es como Lilita (Carrió) que siempre decía ‘el año que viene renuncio a la política’ y siempre encontraba alguna excusa invocando a algún santo para seguir en política”, continuó Grabois, dando por hecho que la Vicepresidenta lejos de especular cumplirá y no será parte de ninguna lista en los comicios del año que viene.