El Gobierno puso como condición que lleguen en no más de 30 días.

El Gobierno provincial dio a conocer que se abrió la posibilidad de comprar un millón de vacunas contra el coronavirus y hasta dio una fecha estimada, unos 30 días, para que llegue el primer cargamento. Aunque se habló de varios laboratorios, afirmaron que hay negociaciones con Johnson & Johnson.

Esas vacunas todavía no están aprobadas por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat).

Desde el Grand Bourg informaron que el gobernador Gustavo Sáenz supervisa las gestiones que llevan adelante los funcionarios. Ante la traba que puede implicar la falta de autorización por la parte de la Anmat, fuentes oficiales deslizaron que se haría un pedido para que se agilice la autorización. No se descarta que otras provincias vayan en la misma sintonía.

«Estamos avanzando en la negociación pero hay que tener una serie de situaciones controladas al momento de la fase final», afirmó al respecto el ministro de Salud, Juan José Esteban, quien mantuvo conversaciones con Sáenz y el titular de Economía, Roberto Dib Ashur.

«Es un pedido expreso del gobernador que las dosis lleguen en un plazo de no más de 30 días y el pago se haga efectivo una vez que las vacunas estén en Salta», precisó Dib Ashur y agregó que las negociaciones no tienen intermediario, sino que «se realizan directamente con los laboratorios».

Esteban afirmó que de concretarse la operación «se comenzaría a vacunar a la población en general, mayor de 18 años», que actualmente no está contemplada en la campaña.

Según el Monitor de Vacunación de la Nación, en Salta se distribuyeron 367.946 unidades. En total se aplicaron 297.508 (240.867 primeras dosis y 56.641 segundas dosis). La población objetivo de Salta es de 400 mil personas. En las últimas semanas se sumaron personas con enfermedades como obesidad, diabetes o con problemas respiratorios y se habilitó la inmunización para los mayores de 55 años.

Hasta ahora las vacunas las adquiere el Gobierno nacional y luego las reparte a las provincias. El 8 de abril, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, dijo que los gobernadores podían encarar gestiones con los laboratorios internacionales para comprar por su cuenta.

Aunque se mencionan oficialmente gestiones con varios laboratorios, desde el Grand Bourg remarcaron que se quiere llegar a un acuerdo con Johnson & Johnson, ya que solo tiene una dosis. El resto de las empresas trabajan con dos aplicaciones.