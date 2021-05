El legislador macrista antivacunas una vez más intenta sabotear las medidas sanitarias.

Hay una frase de Albert Camus que circula en las redes: “Lo peor de la peste no es que mata a los cuerpos, sino que desnuda las almas y ese espectáculo es horroroso”.

Viene como anillo al dedo para hablar del senador por Salta Capital, Guillermo Durand Cornejo.

Ya son más de 1300 los salteños muertos por covid-19 y sin embargo el legislador macrista salió a sabotear las restricciones.

Posta, el mismo que durante todo el año pasado dijo que no había que usar barbijo y convocó a marchas y que cuando llegaron las vacunas dijo que no había que vacunarse porque eran veneno ruso, ahora se queja de la suba de los contagios pero llama a sabotear las restricciones. Durand Cornejo pide desobedecer las medidas de bioseguridad instando a una falsa interpretación de la Constitución obviando el estado de excepción que se aplica en todo el mundo por la pandemia.

El candidato del romerismo parece no querer darse cuenta de que las medidas que pide el gobierno nacional son las mismas que se impusieron en todos los países del mundo cuando la ocupación de camas creció.

Durand Cornejo es candidato a convencional constituyente por el sector de la intendenta Bettina Romero y el padre de esta, el senador Juan Carlos Romero, quien también tiene una mirada adversas a las medidas preventivas.