La diputada provincial Patricia Hucena perdió un juicio contra Radio Bit después de haberlos denunciado por entrevistar a la madre de una niña víctima de abuso. (Mario Molina)

El matrimonio de diputados de Patricia Hucena y Martín Pérez quiso callar al periodismo luego de ser vinculados con un prófugo de la justicia, acusado de abuso en perjuicio de una menor de 11 años. El abusador identificado como Miguel Medina habría desempeñado la tarea de chofer del matrimonio, y se lo puede ver en fotos con la pareja.

Según relató el abogado Ariel Pomares defensor de Radio Bit, “todo empezó cuando la señora Lucia Jérez madre de una niña abusada por el señor Medina de 39 años aproximadamente actualmente prófugo de la Justicia por este hecho decidió contar a los medios lo sucedido. Es allí donde Radio Bit pone los micrófonos para escuchar el testimonio de la señora por la situación que se encontraba pasando como madre y vecina de San Ramón de la nueva Orán”.

En varios medios locales como Radio 105 .7 se dio a conocer que el señor Medina tenía relación directa con Patricia Hucena, hasta se conocieron fotos juntos con los 2 diputados Provinciales donde se lo muestra al acusado. Estas fotos que se hicieron públicas motivaron al matrimonio oranénse a realizar la denuncia contra los medios de comunicación y mandar a silenciar y callarlos. Según adujeron ellos no tenían nada que ver con el abusador, negando relación y acusando y denunciando a la señora Jerez por manchar su apellido.

Lucia Jerez por radio bit contó lo sucedido y lo que provocó el enojo de la diputada: “Esto pasó en la casa de mi madre donde mi hija de 11 años acostumbraba visitar a su abuela todos los fines de semana y para sorpresa de todos el señor Medina había construido una relación sentimental con mi madre por ese motivo es que se encontraba en casa de mi madre hasta ese momento jamás pensamos que le podría realizar algún daño a mi hija, una niña de 11 años, pero a todo esto doy gracias a dios que siempre crie a mi hija diciéndole que cualquier cosa que le pasara sea lo que sea me llame no importa la hora que sea. Es de esta manera que mi hija me llamó asustada llorando a las 12 de la noche diciéndome que le había pasado algo, en menos de 5 minutos no sé cómo hice y llegue a la casa de mi madre donde mi hija me dice llorando ‘me quiero ir de acá ya mismo’ ”.

La señora contó por los micrófonos de la radio todo lo sucedido y relató que Medina quiso aprovecharse de su hija, por este motivo la mujer tuvo que denunciarlo por abuso.

Camino a la Intendencia

“Queda puesto en evidencia que cuando se trata de aspiraciones personales como de ser la próxima Intendenta de Oran no importa nada ni nadie que se interponga en el deseo de llegar al poder de otro forma no se explica por qué Patricia Hucena quiso poner un bozal a la prensa para que no se hablara del tema nunca más y ponga en evidencia su vinculación con el actualmente prófugo de la Justica por la causa de abuso simple en contra de una menor de 11 años” señaló la madre de la víctima.